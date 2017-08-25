Turkcell’den 100 milyon TL’lik ikinci VDMK ihracı

Turkcell’in bireysel ve kurumsal müşterilerinin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanını sağlama amacıyla kurulan iştiraki Financell, Aktif Bank’tan aldığı aracılık hizmetiyle bu yıl ikinci kez varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracıyla sermaye piyasalarından kaynak temin etti. Turkcell açıklamasına göre farklı vadedeki dilimlerden oluşan ortalama 307 gün vadeli toplam 100 milyon TL’lik VDMK ihracı, piyasanın önde gelen kurumlarının talepleriyle sonuçlandı.

İlk ihraç Nisan ayında gerçekleşti

Financell, Aktif Bank’tan aldığı aracılık hizmetiyle sermaye piyasalarında enstrümanların çeşitlenmesine katkıda bulunarak yeni bir dönemi başlatmış, Nisan ayında da VDMK ihracıyla Türkiye’de bir ilke imza atmıştı. Türkiye’de ilk defa banka dışı bir kurum olarak VDMK ihracıyla sermaye piyasalarından kaynak temin eden Financell, 336 gün vadeli toplam 100 milyon TL’lik VDMK ihracını piyasanın önde gelen kurumlarının talepleriyle başarılı bir şekilde tamamlamıştı.

Financell ile beş ay gibi kısa bir süre içerisinde ikinci VDMK ihracını yaparak başarılı bir işe imza attıklarını belirten Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu; “Nisan ayında Türkiye’de ilkini gerçekleştirdiğimiz banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracının ardından, bu hafta da başarılı bir şekilde ikinci ihracımızı tamamladık. Piyasanın önde gelen kurumsal yatırımcılarının talepleri ile birlikte başarıya ulaştığımız bu ihraç, Türkiye’nin ve piyasaların Turkcell’e olan güvenini de bir kez daha göstermiş oldu. Piyasanın artarak ilgi gösterdiği bu yeni menkul kıymet, şirketimizin işletme sermayesi yükünü hafifleterek nakit oluşturma gücünü artırması ve finansman alternatiflerini çeşitlendirmesi ile aktif bilanço yönetimi hedeflerimizle tamamen uyumlu. Turkcell Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda olduğu gibi, bu alanda da örnek ve öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Güçlü bilanço yapımız ve istikrarlı finansal performansımızla yatırımcıların bize olan güvenini haklı çıkarmaya, sektörümüze ve ülkemize her anlamda katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.