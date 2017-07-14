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Turkcell’den 15 Temmuz’a özel iletişim paketi

Turkcell, tüm Türkiye’nin ülkesine, demokrasiye ve birbirine olan güçlü bağının altını bir kez daha çizmek üzere tüm abonelerine 15 Temmuz günü 500 dakikası her yöne, 1000 dakikası BiP uygulamasıyla her yöne yapılan aramalarda geçerli toplam 1500 dakika ve 1GB internet Turkcell’den hediye edecek.

Turkcellden 15 Temmuza özel iletişim paketi

14 Temmuz 2017 11:25

Turkcell, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, demokrasi mücadelesi adına verilen sınavı büyük bir başarıyla atlatan Türkiye’ye bağlılığını bir kez daha gösterdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ülkemize, demokrasiye ve birbirimize, daha da güçlü bağlıyız biz" diyen Turkcell, bu bağ hiç kopmasın diye 15 Temmuz’da müşterilerine konuşma ve internet paketi hediye ediyor. 15 Temmuz Cumartesi günü 09.00’dan itibaren gün boyunca geçerli olmak üzere 500 dakikası her yöne, 1000 dakikası BiP uygulamasıyla her yöne yapılan aramalarda geçerli toplam 1500 dakika ve 1GB internet Turkcell’den müşterilerine ücretsiz olarak sunuluyor.

Turkcell geçen yıl da 15 Temmuz’da en hızlı hareket eden şirketlerden biri olmuş ve meydanlara çıkan vatandaşların birbirleriyle haberleşebilmesi için hemen 'Acil Durum Paketi' hazırlamıştı. Yurtiçinde her yöne 150 dakika, 150 SMS, 150 MB internet hediye eden Turkcell, yurtdışındaki tüm müşterilerine ise Türkiye’den rahat haber alabilmeleri için 100 dakika, 100 SMS, 100 MB tanımladı. Turkcell ayrıca OHAL ilan edildikten sonra yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerinin paketlerindeki internet kotasını artırarak yeni bir tanımlama daha yaptı. Türkiye’nin birçok şehrindeki meydanlarda her gün demokrasi nöbeti tutarak büyük bir mücadelenin kahramanı olan Türkiye halkı, Turkcell’in sunduğu ücretsiz Wi-Fi kablosuz internet hizmeti sayesinde, bu tarihi günde iletişimlerini kesintisiz sürdürdü. 

Etiketler: 15 temmuz, turkcell


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