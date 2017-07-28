Turkcell’den 3 yılda Türkiye’ye 29,2 milyar TL’lik katkı

New York Borsası’na kote tek Türk şirketi olan Turkcell, rekor büyüme sonuçlarını NYSE’de Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Koç, Bekir Pakdemirli ve Genel Müdür Kaan Terzioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından kapanış gongunu çalarak duyurdu.

Turkcell yılın ilk çeyreğinde Grup olarak yüzde 28,5 büyüme ile 4,3 milyar TL ciroya, yüzde 41,6 artışla 1,5 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 33,8 FAVÖK marjına ulaştı. Grup net kârı ise yüzde 69,2 artışla 704 milyon TL olarak gerçekleşti. Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye’de ise gelir, yüzde 26,4 büyürken FAVÖK yüzde 40,6 arttı ve EBITDA marjı 3,4 puan artışla yüzde 34,1’e ulaştı.

2017’nın ilk 6 ayında rekor tazeleyen Turkcell Grubu hem gelir hem de FAVÖK’te son 10 yılın en yüksek çeyrek bazında büyüme oranlarını elde etti. 2015 başından 2017 sonuna kadarki 3 yıllık dönemde 4.5G’ye yaklaşık 10 milyar TL yatırım yapacak olan Turkcell’in 2. Çeyrek sonu itibariyle son üç yıllık faaliyetleri neticesinde lisans, vergi ve yasal yükümlülük olarak aktardığı kaynak toplamı ise 19,2 Milyar TL'ye ulaştı. Şirketin Türkiye’ye toplam katkısı ise 29,2 milyar TL’yi buldu.

İkinci çeyrek sonuçlarını New York Wall Street’teki Borsa Binası’nda yapılan basın toplantısında açıklayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “2015’te başlattığımız dönüşüm yolculuğunda 1 Nisan 2016’da ülkemizi 4.5G ile tanıştırdık ve gerçek anlamda dijitalleşmiş bir dünyanın kapısını açtık. Bu süreçte müşterilerimizin göstermiş olduğu teveccüh, dijital odaklı iş modelimizle ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu. Şirketimiz ve sektörümüz adına bir kilometre taşı olarak gördüğümüz sonuçlarımızı, bugün, 17 yıldır kote olduğumuz New York Borsası’nda kapanış gongunu çalarak kutluyoruz.” dedi.

“Türkiye’ye güveniyor ve yine hedef büyütüyoruz”

Yılın ilk yarısında elde edilen sonuçları değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ilk 6 aydaki başarılı performans ve Turkcell müşterilerinin dijital servislere olan yüksek talebinden güç alarak 2017 yılı gelir ve FAVÖK marjı beklentisini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Terzioğlu, “Ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2017 sonunda, 10 milyar TL’lik 3 yıllık yatırım planımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca bu çeyrek sonu itibariyle son üç yıllık faaliyetlerimiz neticesinde Hazine’ye lisans, vergi ve yasal yükümlülük olarak aktardığımız kaynak toplamı 19,2 Milyar TL'ye ulaştı. Böylece 3 yılda Türkiye’ye sağladığımız toplam katkı 29,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülkemize güvenerek yaptığımız yatırımların karşılığında müşterilerimizin gösterdiği teveccüh attığımız adımların doğru olduğunu gösteriyor ve bizi daha da cesaretlendiriyor.”

Terzioğlu, bu çeyrekte hem gelir hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarını ve son 10 yılın rekor büyüme oranlarını elde ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Yarıyıl bazında ise Turkcell Grubu ve Turkcell Türkiye olarak hem gelir hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştık. Turkcell’i teknoloji odaklı bir altyapı şirketinden hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüren dijital servislerimizle, ses ve veri hizmetleri sunmanın ötesine geçmeyi hedeflemiştik. Genişleyen müşteri bazımız, yükselen data talebi, kullanımı her geçen gün artan yenilikçi ürün ve servislerimiz ve bu talebi dayandırdığımız hızlı ve gelişmiş altyapı teknolojimiz sayesinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlar 2017 yılı beklentilerimizi gözden geçirip gelir büyümesini yüzde 21 - 23, FAVÖK marjını yüzde 33-35 olarak yukarı yönlü revize etmemizi sağladı.”

Turkcell artık "Dijital Operatör"

Turkcell’i hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştüren yenilikçi dijital servisleri sayesinde, artık bir dijital operatöre dönüştüklerinin altını çizen Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü, “Müşterilerimiz seyretme, dinleme, okuma, eğlenme, haber alma, iş yapma ve anılarını biriktirmek için her geçen gün artan şekilde Turkcell servislerini tercih ediyor. Dijital dönüşüm yolculuğumuzun ilk büyük ve küresel ürünü BiP, dünyanın her yerinde 14,7 milyon kez indirildi; günde ortalama 1 milyon dakika sesli ve görüntülü arama rakamlarına ulaştı. BiP, bu çeyrekte Avrupa’nın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games ortaklığıyla kullanıcılarına “BiP’te Oyun” platformu sunarak zengin içeriklerine bir yenisini ekledi. Dijital müzik platformumuz fizy, Türkiye’nin megastarı Tarkan’ın yeni albümünü sadece dinleyicilerle değil, canlı yayınlanan konserlerle izleyiciyle de buluşturan ilk kanal oldu. App Store’da indirilen uygulamalarda ilk sıraya kadar yükselen fizy’de, günde ortalama 6 milyon adet şarkı dinlendi. Dergilik uygulamamız sektöre yepyeni bir soluk getirdi; raflarda satılan dergi sayısını katlayarak sadece Haziran ayında 2,1 milyon derginin okunduğu bir mecra haline geldi. Televizyon platformumuz TV+’ın kullanıcı sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Küçük ekranda video seyretme deneyimini dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, teknolojimiz, tekliflerimiz ve içeriklerimizin etkisiyle, TV+’ın mobil uygulamasında günlük ortalama video seyretme süresi 4.5G öncesi 7 dakikadan 51 dakikaya çıktı. Apple TV’de de yerini alan lifebox kişisel depo uygulamamız 4,9 milyon defa indirildi. Lifebox’a anılarını ve önemli belgelerini emanet eden müşterilerimiz Haziran’da 110 milyon dosya yüklerken 110 bin GB data kullandı.”

Hedef küresel oyuncu olmak

On yedi yıl önce BIST ve NYSE’de halka arz olarak küresel sermaye piyasalarında Türkiye’nin öncü şirketi olduklarını hatırlatan Terzioğlu, “Bugün dünya çapında 52 ülkede bireysel ve kurumsal yatırımcılar Turkcell’e inanıyor. Biz de müşterilerimize değer yaratma yolculuğunda, sadece Türkiye’de değil, dünyada da sektörümüze ilham veren bir dönüşümle bu güveni her gün yeniden kazanmak için çalışıyoruz. Özellikle Türkiye’de, müşterilerimizin Turkcell’e gösterdiği bağlılık ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmak için girişimlerimizi hızlandırdık.

Son 6 yılın en yüksek net müşteri kazanımı

Turkcell’in dijital servislerdeki yenilikçi yaklaşımı müşteri memnuniyeti ve müşteri artışına da olumlu biçimde yansıdı. Son 6 yılın en yüksek kazanımı olan 757 bin abone artışıyla Turkcell’in mobil müşteri bazı 34,2 milyona ulaştı. Faturalı müşteri oranı, son 5 yılın en yüksek faturalı müşteri kazanımıyla yüzde 53,2’yi buldu. Fiber müşteri sayısı bu çeyrekte 32 bin artışla 1,1 milyona ulaşırken toplam sabit genişbant müşteri sayısı 2 milyonu aştı. Mobil tarafta ses, data ve dijital servislerden her üçünü de kullanan müşteri oranı yüzde 46,7’e çıkarken, sabit tarafta TV’li hizmet kullanan müşteri oranı yüzde 40,5 oldu.

Büyümenin lokomotifi 4.5G’de ortalama data kullanımı 5,9GB’a ulaştı

Altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell yılın ilk 6 ayının sonunda 4.5G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yüzde 83,79’unu kapsamaya başladı. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı Haziran’da 5,9 GB’ı bulurken, tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı 4.5G’nin katkısıyla geçen yıla göre yüzde 69 artarak 4,1 GB olarak gerçekleşti. Data kullanımındaki bu artışta Turkcell şebekesindeki akıllı cihaz oranındaki hızlı yükseliş etkili oldu. Şirket 2018 yılı hedefi olarak koyduğu yüzde 70 akıllı cihaz penetrasyonuna daha şimdiden bu çeyrek sonunda ulaştı.

Financell ve Paycell ile sektöre TechFin’i getirdi

Finansal hizmetler alanında Financell markası ile hizmet veren Turkcell Finansman A.Ş bugüne kadar 3,7 milyon adetten fazla kredi vererek kredi adedi bakımından Türkiye’nin lider tüketici finansman şirketi haline geldi. Paycell markası ile hizmet veren ve BDDK’dan geçen hafta e-para lisansı alan Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ise önümüzdeki 3 yılda 10 milyon Paycell Card’lı müşteri hedefliyor.

3 milyar TL’lik temettünün ilk taksiti bu çeyrekte ödendi

Turkcell hissedarlarının ortak kararıyla, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 milyar TL temettü dağıtım kararı alınmıştı. İlk taksit 15 Haziran’da ödedi. Kalan taksitler ise 15 Eylül ve 15 Aralık’ta ödenecek. Bu kararla birlikte Turkcell 2010 yılından bu yana elde edilen net karının yüzde 54’ünü, temettü politikasına paralel olarak, hissedarlarına dağıtmış olacak.

En iyi teknoloji en çok ihtiyacı olanların hizmetinde

Turkcell, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimine katkıda bulunmak, girişimcilerin aradıkları kaynaklara ulaşmalarını sağlamak, geniş kesimleri kodlama dünyasıyla tanıştırmak ve engelli bireylerin hayata tam katılımını sağlamak için teknolojiyi kullanan çözümleriyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Turkcell’in ülkemizdeki Suriyeli göçmenlerin entegrasyonu için geliştirdiği Merhaba Umut uygulaması bu çeyrekte Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU’nun liderlik ettiği WSIS (World Summit for Information Society) tarafından ödüle layık görüldü. 468 bin indirme rakamına ulaşan Merhaba Umut uygulaması ayrıca UNESCO-Pearson Okuryazarlık Girişimi’nin dünya çapında ilham hikâyesi olarak seçtiği 14 proje arasında da yer aldı.

Telekomda nefes nefese yarış

Turkcell 2016 yılında 3 yıllık öngörüsü olarak belirttiği ve 2018’i işaret ettiği telekomünikasyon sektörü liderliğine, bir yıl öncesinden varacak gibi gözüküyor. İnşaat gelirleri hariç bakıldığında Türk Telekom 2017’nin 2. çeyreğinde 4 milyar 292 milyon TL ciro açıklarken Turkcell’in aynı dönemde elde ettiği grup konsolide ciro miktarı ise 4 milyar 316 milyon TL olarak gerçekleşti.