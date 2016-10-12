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Turkcell'den 6 milyon liralık fatura ödeme desteği

Maliye Bakanlığı'nın vergi borçlarıyla ilgili vatandaşa kolaylık sağlayan kararına bir destek de Turkcell'den geldi. Turkcell, yeniden Turkcell'li olmak isteyenlerin icra takibine girmemiş 50 TL'ye kadar olan borçlarını ilk faturalarında siliyor.

Turkcellden 6 milyon liralık fatura ödeme desteği

12 Ekim 2016 09:47

Turkcell, yeniden Turkcell'li olmak isteyen eski aboneleri için yeni bir kampanya başlattı. Hem kurumsal hem de bireysel mobil hat abonelerini kapsayacak olan bu kampanyadan Turkcell'e numarasını tekrar taşıyan ve yıllık abonelik kampanyalarına katılan tüm borçlu aboneler yararlanabiliyor. Yapılan açıklamaya göre; kampanya kapsamında, 50 TL ve altında borcu olan eski abonelerin ilk faturalarına borcu kadar indirim yansıtılırken 50 TL üstünde borcu olan eski abonelere de ilk faturalarında 50 TL'lik indirim sağlanacak. 1 Ocak 2015-20 Eylül 2016 tarihleri arasında Turkcell'den ayrılmış olanların yararlanabileceği bu kampanya yılsonuna kadar sürecek.
15 Temmuz darbe girişiminin birlik ve beraberlik ruhu ile bertaraf edildiğini ve bu dönemde ekonomiye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak 15 Temmuz'dan bu yana tüm imkânlarımızla ülkemize sahip çıktık. Artık ekonomik olarak da üzerimize düşeni yapmalıyız diye düşünerek, borcu olan abonelerimiz için yeni bir kampanya hayata geçirdik. Yaklaşık 200 bin bireysel ve kurumsal mobil hat abonelerimize 6 milyon liralık fatura indirimi fırsatı sunarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Turkcell'e dönmek isteyen eski abonelerimize özel başlattığımız kampanya ile 50 TL ve altındaki borçları ilk faturada siliyoruz. Bu sayede borcu olan Turkcell'lilerle yeni bir başlangıç planlıyoruz" diye konuştu.
Turkcell'lilerin borçlarında olağanüstü hal süresince yeniden yapılandırmaya gittiklerini de açıklayan Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesintisiz iletişimin önemini bir kez daha gördüğümüz bugünlerde, borçları nedeniyle yasal takipte olan tüm abonelerimize de bir müjdemiz var. Yasal takibe takılan Turkcell aboneleri, borçlarını internet sitemizden 12 aya kadar varan seçenekler ile taksitlendirerek ödeyebiliyorlar".
 


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