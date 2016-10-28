Turkcell 61CELL’lilere Platinum ayrıcalığı getireceği yönünde açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Rengimiz Belli Hattımız Belli” diyen taraftarın 61 heyecanına ortak olan Turkcell, 61CELL’lilere sunduğu tarifelerine yenisini ekledi. Fırtına 16GB Platinum adını taşıyan yeni tarife, Trabzonspor taraftarı için şimdiye kadarki en ayrıcalıklı ve en yüksek internet kullanımı sunma özelliği taşıyor. Tarifeyle birlikte Platinum’a özel tüm hizmetlerden faydalanacak 61CELL’liler, tüm iletişim ihtiyaçlarını da tek pakette karşılayabilecek.

Fırtına 16GB Platinum tarifesi Trabzon ve Trabzonspor'a gönül verenlere özel avantajlar sağlayacak. Bu kapsamda 61CELL’lilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tüm iletişim ihtiyacını karşılanırken en yeni cihazlarda özel tekliflerden ücretsiz vale ve havalimanı transferine, indirimli araç kiralamadan hediye sinema biletine kadar birçok eşsiz ayrıcalıklardan faydalanabilecek. Bunların yanı sıra taraftarlar Fırtına 16GB Platinum tarifesini yurt dışında da kullanabilecek.

"Sadece bir ayda 10 bine yakın 61CELL müşterisine ulaştık’’

Açıklamada ifadelerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Trabzonspor taraftarının 61CELL’e yoğun ilgi gösterdiğini belirterek ‘’Trabzonlulara özel olarak sunduğumuz 61CELL tarifesini kullananların sayısı sadece bir ayda 10 bine yaklaştı. Bu vesileyle Trabzonspor ve 61 sevgisinin ne olduğunu Trabzonlular bize yeniden göstermiş oldu. Biz de bu ilgiye karşılık olarak ayrıcalıklı tarifemiz Platinum’u 61CELL’lilere özel hale getirerek Fırtına 16GB Platinum tarifemizi taraftarların kullanımına sunduk. Bu tarifeyle birlikte Trabzonsporluların kendilerini daha da özel ve ayrıcalıklı hissedebileceği birçok avantajlı hizmetimiz yer alıyor. 61CELL’e bir ay boyunca gelen talepleri incelediğimizde en yoğun ilginin hiç kuşkusuz Trabzon’dan geldiğini görüyoruz. ‘’Bize Her Yer Trabzon’’ diyen taraftar sayesinde Türkiye’nin hemen her ilinde 61CELL kullanıcılarının olduğunu görüyoruz. Trabzon’dan sonra en fazla talep İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kocaeli’den gelmiş durumda. Ayrıcalıklarına ayrıcalık kattığımız Platinum paketiyle 61CELL’e olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

