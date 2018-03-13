Turkcell’den Denizli’ye 70 milyon TL’lik yatırım

Turkcell, dijital gelişimin fiberle hanelere ulaşması yolunda önemli bir mesafe kat etti. Şirket açıklamasına göre bu amaçla bugüne kadar fiber altyapıya 5 milyar 800 milyon TL yatırım yapan Turkcell, gerçek fiberi 3 milyon ev ve işyerinin kapısına kadar getirdi. Türkiye’nin her köşesine kesintisiz ve kaliteli interneti taşımayı hedefleyerek bu alanda yatırımlarını sürdüren Turkcell’in fiber ağı da yaklaşık 40 bin kilometreye ulaştı.

Denizli’de 2016’dan bu yana devam eden yatırımlarla 3 binden fazla fiber müşteriye hizmet veren Turkcell’in ADSL aboneleri de dahil edildiğinde toplam müşteri sayısı 14 bini buldu. 10 Gbps hızında internet hizmetini Denizli ile tanıştıran Turkcell’in fiber üzerinden sunduğu TV+ hizmetinin abone sayısı ise bin 100’ü aştı.

Denizlili aboneler interneti en çok haftasonları kullandı

Turkcell açıklamasına göre Denizlili aboneler interneti en çok haftasonları kullandı. İnternette en fazla yerel ve ulusal haber siteleri ile spor mecraları takip edildi. En fazla Facebook, Instagram ve Youtube uygulamaları kullanıldı. İnternet trafiğinin en yoğun olduğu dönemler ise dini ve resmi bayramlar olarak kayda geçti.

“İki yılı aşkın süredir pazarın lideriyiz”

Açıklamada görüşleri bulunan Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şunları kaydetti: “Ülkemizin hak ettiği gerçek fiberi insanlarımızla buluşturmak için Türkiye çapında başlattığımız seferberliği tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 5 milyar 800 milyon TL’lik yatırımın tek amacı ülke insanımızın hızlı ve kesintisiz biçimde bilgiye ulaşabilmesini sağlayarak Türkiye’nin dijitalleşmesinin önünü açmak. Bunu sağlamanın yolu da hanelerin kapısına kadar gerçek fiber interneti götürmekten geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelindeki 3 milyon 50 bin hanenin kapısına gerçek fiberi getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’yi kapsayan fiber ağımızın uzunluğu ise yaklaşık 40 bin kilometreye ulaştı. Türkiye’nin yüzde 41’ine fiber hizmeti götürüyoruz. Eve kadar fiber olarak adlandırılan gerçek fiberde liderliğimiz sürdürüyoruz. Kaliteli ve kesintisiz altyapı hizmetimizin yanı sıra sunduğumuz ürün ve hizmetlerle farklılaşan gerçek fiber interneti ülkemizdeki tüm hanelere taşımayı hedefliyoruz. Denizli’de bugüne kadar yaptığımız 70 milyon TL’lik yatırımla Turkcell olarak fiber ağımızı 545 kilometreye ulaştırdık. Fiber internet Denizli’de 25 bin haneye girdi. Henüz fiber internetle tanışmamış Denizlileri fiber internetin kolaylık ve avantajlarıyla tanışmaya bekliyoruz.”