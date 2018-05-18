Turkcell'den 'Dergilik' duyurusu

Turkcell, dijital yayıncılık platformu Dergilik’i henüz keşfetmemiş kullanıcılar için özel bir kampanya hazırlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Dergilik uygulamasını indirip ilk defa ücretsiz giriş yapanlar, 1 GB hediye internetin sahibi olacak, hediye internetlerini istedikleri şekilde kullanabilecekler.

Yayın sayısı 653’e ulaştı

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan ‘Dergilik’ hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturmayı sürdürüyor. Açıklanan rakamlara göre, uygulama aracılığıyla Nisan ayında 3 milyon 200 bin dergi ve 816 bin gazete okunmuş durumda. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16 milyon 8 bin yayına tek bir platform üzerinden ulaştı.

Uygulama üzerinden 558 dergi ve 95 gazete ile toplam 653 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. Nisan 2018 itibariyle Dergilik uygulaması 7 milyon 200 bin kullanıcı sayısına ulaştı.