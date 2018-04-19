Turkcell’den e-şirket hamlesi

Dijital operatör Turkcell, kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla yeni hizmeti e-şirket platformunu hayata geçirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, yenilikçi iş uygulaması ile uçtan uca dijitalleşme sağlayan ‘Turkcell e-Şirket’ platformu, işletme maliyetlerini düşürüyor, zamandan tasarruf ettiriyor, şirketlerin çalışma hızını arttırarak onları daha dinamik bir yapıya kavuşturuyor.

Ara yüzüyle, birbirine entegre çalışan 6 farklı çözümü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket’te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. Şirketlerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi’nde güvenle saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde en hızlı hizmeti sunuyor. IDC Türkiye Bulut Ödülleri’nde SaaS / Bulut Yazılım Hizmeti kategorisinde birincilik kazanan Turkcell e-Şirket, bulut üzerinde tek bir platformdan hizmet veriyor.

Turkcell açıklamasında e-Şirket platformunun vereceği hizmetler şu şekilde belirtildi:

“Muhasebe ürünü ile hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, alış-satış yönetimi, fatura-çek-senet yönetimi, stok yönetimi yapılabilir; mizan, bilanço ve gelir tablosu raporları alınabilir, fiş yönetimi modülü içerisine entegre e-

Fatura ve e-Arşiv Fatura ürünleri kullanılabilir. e-fatura ve e-arşiv Fatura ile faturalar elektronik ortamdan gönderilir, alınır ve saklanır. e-defter ile yevmiye defterinde ve büyük defterlerde bulunan tüm bilgiler elektronik ortamda yer alır ve zaman damgası ile imzalanabilir. Akıllı Faks ile faks cihazına bağımlı olmadan, her yerden faks alıp gönderilebilir. e-posta ile maillere erişim sağlanıp gönderim yapılabilir.”