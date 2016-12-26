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Turkcell'den enerji tasarrufu açıklaması

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin'in açıklamasına göre çevre dostu olan dönüşüm projesi kapsamında yılda 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlanarak ülke ekonomisine de katkıda bulunulacak.

Turkcellden enerji tasarrufu açıklaması

26 Aralık 2016 13:29

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, gerçekleştirdikleri altyapı modernizasyon projesinin 5G için de çok önemli bir hazırlık olduğunu belirtti. Sezgin, "Turkcell, bir yandan 4.5G şebekesine yatırım yapmaya devam ederken, diğer yandan 2G ve 3G şebekelerini de en son teknolojiler ile yenilemeye devam ediyor. Modernizasyon projesi kapsamında altyapıda kullanılan bileşenler, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünler ile yenilenirken, çevre dostu bu yaklaşım sayesinde günde yaklaşık 200 bin kWh, yılda ise 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine de katkı da bulunacak. 2017 yılı sonuna kadar devam edecek olan proje ile bir yandan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kapasiteler de artırılırken, diğer yandan da uçtan uca gelecek nesil iletişim teknolojilerine hazır bir altyapıya geçilmiş olacak" dedi.

"5G’de enerji tasarrufu çok önemli"

Sezginkonuyla ilgili, “Turkcell olarak 4.5G ile birlikte müşterilerimize çok daha üstün bir uygulama deneyimi sunmaya başladık. Bu deneyimi yukarı taşımak için altyapı yatırımlarımıza da durmaksızın devam ediyoruz. Bu aslında bir anlamda 5G’ye giden yol da diyebiliriz. 5G’nin getireceği en önemli yeniliklerden birisi enerji tasarrufu alanında olacak. Hem son kullanıcı tarafında kullanılan cihazların, hem sensörlerin hem de altyapı tarafında kullanılan modüllerin artık daha az enerji harcadığı bir dünyaya gidiyoruz. Biz de şimdiden daha az enerji kullanan ürünler ile hem altyapımızı geleceğe hazırlıyoruz, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. 2016 yılında başlanan ve 2017 yılında da hızla devam edecek olan modernizasyon projesi sonunda Turkcell, çevre dostu bir yaklaşım ile günde yaklaşık 200 bin kWh, yılda ise toplamda 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunacak. Turkcell, “ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi” ve “ISO 14064 - Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması” sertifikalarını almaya hak kazanan ilk mobil operatör olmasının yanı sıra bu sertifikaların denetim ve güncellemelerini de titizlikle sürdürüyor" şeklinde konuştu.
 


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