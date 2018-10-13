Turkcell'den ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Seferberliği'ne tam destek

Türkiye'nin Turkcell'i, iletişim ihtiyaçlarını herkes daha rahat karşılasın diye bugünden itibaren internet paketlerini ikiye katlayacak. Ayrıca, Türkiye'nin sevilen dijital uygulamaları BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox'ta geçerli GB'lar da iki katına çıkacak. Kampanyadan faydalanabilmek için BiP uygulamasına girerek, keşfet içerisindeki “Enflasyonla Mücadele” kanalını takip etmek yeterli olacak.

Turkcell, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele seferberliğine dev iletişim kampanyasıyla destek verdi. Destek kapsamında şirket, müşterilerinin internet kullanımlarını ikiye katlayacak. Yılsonuna kadar sürecek kampanya ile Turkcell'liler aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek.

Kaan Terzioğlu: "Turkcell Türkiye için var"

Çeyrek asırdır Türkiye'nin dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında başlatılan kampanyayı biz de destekliyoruz. Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak, bugün de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Turkcell Türkiye için var; Türkiye olmadan Turkcell var olamaz. Biz de dijital altyapımızı müşterilerimize açarak internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanacak" dedi.

Tüm kampanyalar BiP'ten takip edilebilecek

Yapılan bilgilendirmede; bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız abonelerin faydalanacağı kampanyaya katılım, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile sağlanacak. Bugünden itibaren 4.5G uyumlu SIM kart sahipleri, BiP'in keşfet bölümünde yer alan ‘Enflasyonla Mücadele' kanalını takip ederek, ‘katlanan kampanya'ya dâhil olacak.

Öte yandan SIM kartları 4.5G'yi desteklemeyen Turkcell'liler de kampanyadan faydalanmak için en yakın Turkcell bayiinde ücretsiz olarak SIM kartlarını değiştirip kotalarını katlayabilecek. Mevcut müşterilerin yanı sıra Turkcell ailesine yeni katılan abonelerin de yararlanabildiği kampanya, tarifelerdeki internetin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki (BiP, TV+, fizy, Dergilik ve lifebox) GB'ları da ikiye katlayacak.