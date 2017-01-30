Turkcell, daha önce de altyapı çalışmalarında birlikte çalıştığı Ericsson Global ile yeni nesil mobil altyapı ürünlerin geliştirilmesi konusunda yeni bir işbirliği yaptığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, işbirliği kapsamında Ericsson’un geliştirdiği mobil teknolojilerin, dünyada ilk defa Turkcell şebekesinde kullanıldığı, yapılan ortak çalışmalar sonucunda Turkcell geri bildirimlerine göre ürün ve yazılımlar ticari hale gelmeden gerekli geliştirmeler yapılarak ürünlerin ticari versiyonları Turkcell şebekesinde kullanılmaya hazır hale geldiği kaydedildi.

Turkcell’in hâlihazırdaki 4.5G şebekesi üzerinde gerçekleştirilen bu kullanımların, 4.5G sahaları 5G’ye geçişe de uygun hale getirildiği bildirildi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, konuyla ilgili, 2016 yılında dünyanın en güçlü 4.5G şebekelerinden birisini Türkiye’de kurduklarını belirterek, "Her geçen gün daha fazla kullanıcı daha fazla akıllı cihazla internete bağlanıyor. Önümüzdeki dönemde ise akıllı evler, akıllı şehirler ve günlük hayatımızdaki akıllı cihazların yaygınlaşması ile milyarlarca cihazın sürekli iletişim halinde olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Biz bir yandan mevcut şebekemizi güçlendirmeye devam ederken, bir yandan da kendimizi böyle bir geleceğe hazırlıyoruz. Hazırlıklarımızı yaparken de altyapımızı geleceğin teknolojilerine uyumlu hale getirmek en önemli önceliklerimizden" dedi.