Turkcell'den kariyer yolunda ilerleyen tüm kadınlara destek

Dünyanın ilk dijital operatörü ünvanına sahip Turkcell, şirket başarısının ardındaki kadın gücüne inandığını ve kadınların kariyer yolculuklarında gerekli ihtiyaçlarına yanıt vermeyi öncelik olarak gördüğünü açıkladı. Her bir çalışanın mutlu ve verimli şekilde çalışması için gereken adımların atıldığı Turkcell’de hayata geçirilen İK Yeniden Programı kapsamında, kadınlar mobil çalışma uygulamasından yararlanabildiğini bildiren şirket, 'Anneler için Esnek Çalışma Programı' ile yeni anne olan çalışanlara bebekleri 16 aylık olana kadar günlük programlarını ve çalışma saatlerini kendi önceliklerine göre ayarlama olanağı sunuyor. Saat 10.00 ile 15.00 arası ofiste çalışan anneler, mesailerinin geri kalanını diledikleri gibi programlıyorlar.

10 bin kadın çalışanın 546’sı yönetici

Toplam 19 bin 500 kişinin çalıştığı Turkcell ailesinde 10 binden fazla kadın çalışan ve 535 kadın yönetici yer alıyor. Şirkette doğum yapan çalışanlara ilk günler ihtiyaç duyacakları malzemeleri içeren bebek sepetinin yanı sıra, yeni anneye hastaneden çıktıktan sonraki ilk gün, evine hemşire hizmeti sunulduğu belirtildi. Bununla birlikte doğum izninden dönen anneler, şirket içinde hazırlanmış süt odalarından faydalanabilirken, 2-5 yaş arası çocuğu olan kadın çalışanlar için kreş yardımı, çocukları okula yeni başlayan anneye özel izin gibi imkanlar sunuluyor.

Kaliteli bir iş hayatı sunuyor

Dijital eğitimlerle de çalışanlarına kaliteli bir hayat sunmayı amaçlayan şirkette Hayata Ait Programlar (HAP), anneliğe hazırlık, hamileler için egzersiz, ebeveynlik ve çocuk psikolojisi gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu sayede kadın çalışanlar hem kendi gelişimleri hem de çocuklarının gelişimlerine katkı sağlıyor. Sporun sağlıklı yaşam kadar başarılı bir kariyerin de temel taşlarından biri olduğu bilinciyle şirket binalarında yer alan spor salonlarında çalışanlar için özel egzersiz programları düzenleniyor. Ayrıca, kadın çalışanlar, plazalarda bulunan kuaför, market, doğal ürünler pazarı gibi pek çok olanaktan da faydalanabiliyor.

Kadın gücünü artırmayı hedefliyor

Sadece kendi çalışanları için değil, yarının kadın gücüne tam desteğini sürdüren şirket, Kardelenler Projesi ile 15 yılda yaklaşık 40 bin kız öğrenciye 100 binin üzerinde eğitim bursu sağladı. Ekonomiye Kadın Gücü projesi kapsamında mikrokredi sistemi ile 150 bin kadın girişimci hayallerine kavuştu. Şirket ayrıca, Türkiye'nin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçirme amacıyla beş yıl önce başlattığı 'Geleceği Yazanlar' projesini 2017 yılında 'Geleceği Yazan Kadınlar' ile yeni bir aşamaya taşıdı. 18 ilde bin 349 kadına kodlama eğitim verildi, en başarılı projeleri gerçekleştiren kadınlara ticarileşme yolunda destek verildi ve 100 başarılı kadına Turkcell bünyesinde istihdam imkanı sağlandı.