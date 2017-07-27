Turkcell’den kutsal topraklardaki hacı adaylarına özel iletişim paketleri

Hac için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, Suudi Arabistan’da Turkcell'in avantajlı paketleri sayesinde sevdikleriyle rahatça iletişim kurabilecek. Turkcell bu amaçla hacca giden müşterilerine birbirinden avantajlı teklif, tarife ve paketler sunuyor. İnternet, dakika ve SMS’i bir arada içeren paket ve tarifelerdeki tüm Turkcell’li faturalı hat sahipleri, günlük tarifesine ek 19,90 TL’ye sevdikleriyle Türkiye’deki tarifesi üzerinden iletişim kurmaya devam edebilecek.

Hacdakilere özel Suudi Arabistan paketi

Hac boyunca Suudi Arabistan’da bulunacak hacı adayları, kullanım tercihlerine göre farklı tarife seçenekleri de tercih edebilecek. Suudi Arabistan’a özel olarak hazırlanan, 90 gün geçerli ve hem faturalı hem hazır kart sahiplerinin kullanabildiği tarife paketinde ise konuşma ve SMS yer alıyor. 150 dakika ve 50 SMS’ten oluşan paketin fiyatı 29 TL iken, 300 dakika ile 100 SMS’lik paket ise 59 TL’den sunuluyor. Yine faturalı Turkcell kullanıcıları Suudi Arabistan’da bulundukları süre boyunca Akıllı Dünya Tarifesi’ni tercih ederek içinde dakika, SMS ve data bulunan paketleri de ayrı ayrı kullanabiliyor.

Turkcell hazır kartlı müşterilerine Suudi Arabistan’da avantajlı bir paket daha sunuyor. Hazır kartlılara özel sunulan Avantaj Yurt Dışı Paketi’nde ise kullanıcılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında Suudi Arabistan dahil 69 ülkede geçerli, aylık 500 dakika, 1000 SMS ve 2 GB internetin olduğu pakete 75 TL’ye sahip olabiliyor.

