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Turkcell’den Ramazan’a özel iki kat internet

Turkcell, 4.5G hattına sahip olan tüm müşterilerinin paketlerinde yer alan internetleri Ramazan ayında ikiye katlanacağını duyurdu.

Turkcellden Ramazana özel iki kat internet

15 Mayıs 2018 10:54

Turkcell, 4.5G hattına sahip olan tüm müşterilerinin paketlerinde yer alan internetleri ikiye katlayarak, Ramazan ayı boyunca internet ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı. Şirketten yapılan duyuruya göre tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil iletişim ve eğlence platformu BiP üzerinden sunulan kampanyayla, müşterilerin tarifelerinde internetlerin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki internetleri de ikiye katlanacak. 

Turkcell’in ‘Ramazan ayı boyunca bol internetin keyfini yaşayın’ diyerek başlattığı kampanyaya katılmak için 4.5G uyumlu SIM kart sahiplerinin BiP uygulamasına girerek, oluşturulan ‘4.5G Ramazan Kampanyası’ servisini tıklayarak katılmaları gerekiyor.  

 

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