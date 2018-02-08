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Turkcell'den Sevgililer Günü kampanyası

Turkcell, sevgilisine sürpriz yapmak isteyenler için teknolojik ürünlerin yer aldığı bir kampanya başlattı. Turkcell, 14 Şubat kampanyasıyla, iki iPhone’dan biri yüzde 50 indirimli alınabilecek. Ayrıca birçok ürüne ek ücret ödemeden hediyesiyle birlikte sahip olunabilecek. Kampanya kapsamında bazı ürünlerdeki ilk taksitleri de Turkcell ödeyecek.

Turkcellden Sevgililer Günü kampanyası

08 Şubat 2018 12:24

Turkcell, 14 Şubat’a özel kampanyasını duyurdu. Şirketin kampanyasında cep telefonlarından kulaklığa, fotoğraf yazıcısından hoparlöre değin birçok teknolojik ürün yer alıyor. Yapılan açıklamada, sevgisini teknolojik ürünle anlatmak isteyen aşıklara özel Turkcell 14 Şubat kampanyasında, iPhone 7 (128GB) alanlar iPhone 6S’i (16GB) yüzde 50 indirimli alabilecek. Aşıkların yüzünü güldürecek kampanyada indirimlerin yanı sıra birçok ürüne de özel hediyesiyle sahip olunabilecek.

Sevgililerin taksitleri Turkcell’den

Birbirinden özel hediyelerin yer aldığı kampanyada Samsung Galaxy A8, GM 6 Lifecell alanların ilk 4 taksitlerini ya da iPhone 8 (256 GB) sahibi olmak isteyenlerin ilk 3 taksitlerini Turkcell ödeyecek. Kampanya kapsamında Trust marka hoparlör, kulaklıklardan bir tane alana ikincisi hediye edilecek. Turkcell mağazaları ve şirketin internet adresinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak kampanyayla ilgili detaylı bilgiye yine bu adres üzerinden ulaşılabilecek. Sevgililer gününe özel kampanya 15 Şubat’a kadar sürecek.
 

Etiketler: sevgililer günü, turkcell

 

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