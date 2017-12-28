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Turkcell’den tüm müşterilerine yeni yıl hediyeleri

Turkcellliler yeni yılı çifte hediyeyle kutlayacak. ‘Salla Kazan’la 2018’de özel hediyelere kavuşacak olan Turkcell’liler, Instagram’ı da sınırsız kullanarak yeni yıl mutluluğunu sevdikleriyle doyasıya paylaşabilecek.

Turkcellden tüm müşterilerine yeni yıl hediyeleri

28 Aralık 2017 11:06

Turkcell müşterileri 2018’i iki yeni hediyeyle karşılayacak. Şirketin kısa zamanda popüler olan 'Salla Kazan' kampanyası yeni yılda birbirinden özel hediyeler kazandıracağı açıklandı. 'Salla Kazan' yeni yıl hediye kampanyasıyla 18 Ocak’a kadar sallayanlar, cep telefonu, tablet, oyun konsolu gibi birçok özel hediyeye sahip olacak. Aynı zamanda Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden 'Salla Kazan' yapan Turkcell’liler, internet, dakika ile TV+, BiP ve fizy servislerine ücretsiz abonelik kazanmaya da devam edecek.

Ayrıca Turkcell, kullanıcılar 2018’i karşılarken yeni yılın mutluluğunu ve sevincini yakınlarıyla rahatça paylaşabilsinler diye, çok özel bir hediye hazırladığını kaydetti. Buna göre, yeni yıl coşkusunun en çok yaşandığı zaman dilimi olan 31 Aralık günü saat 18:00’den itibaren tüm Turkcell müşterilerinin Instagram kullanımları sınırsız olacak. 2 Ocak gününe kadar sürecek kampanyada Instagram üzerinden fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları, kullanıcıların data paketlerinden düşmeyecek. Tüm Turkcell’lilerin faydalanabileceği bu yeni yıl hediyesiyle kullanıcılar, 2018’e girerken Instagram’ı GB hesabı yapmadan doyasıya kullanabilecek.

Yapılan bilgilendirmede Turkcell’in 'Salla Kazan' kampanyasıyla bugüne kadar 13 milyon Turkcell müşterisi, 214 milyon hediye kazanırken, Hesabım uygulaması da 25 milyon kez indirildi.

 

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