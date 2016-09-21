Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hazır Kart’lı müşterilerine turkcell.com.tr ya da Hesabım uygulaması üzerinden kredi kartı ile TL yükleme kolaylığı getiren Turkcell, “Yüklediğin Kadar Kazan” kampanyası ile yapılan yüklemeyi ikiyle çarpıyor. İnternetten turkcell.com.tr’ye girerek veya mobilden Hesabım uygulamasını kullanarak kredi kartı ile TL yükleyen Hazır Kart’lılar ses, SMS ve internet kullanımı için bir hafta boyunca yurt içinde geçerli olmak üzere, yüklediği kadar TL kazanıyor.

Bireysel Hazır Kart müşterilerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında tek seferde yapılan 20, 25, 30 ve 50 TL’lik yükleme karşılığında yüklenenle aynı miktarda TL hediye ediliyor. 50 TL’nin üzerindeki yüklemelerde de hediye olarak 50 TL yükleniyor. Ücretlendirme ses ve SMS kullanımlarında müşterilerin kendi tarifelerinden, internet kullanımında ise 100 KB/0,001907 TL üzerinden yapılıyor.

Her bir Hazır Kart hattı, “Yüklediğin Kadar Kazan” kampanyasından bir ay içerisinde en fazla 4 kez faydalanabiliyor. Paketin kullanım süresi bittiğinde veya bir haftadan önce paketin bitmesi durumunda abonelerin ses ve SMS kullanımları üzerlerinde başka bir paket yok ise kendi tarifelerinden; internet kullanımları ise üzerlerinde başka bir paket yok ise standart internet tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor.