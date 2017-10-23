Turkcell'e Londra'da düzenlenen Digital Impact Awards'tan üç ödül birden

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle hayata geçen 'Yeter Çektiğin' platformu, Londra'da düzenlenen Digital Impact Awards 2017'den ödüllerle döndü. Yapay zeka bazlı sosyal medya paylaşımı platformu 'Yeter Çektiğin', 'Sosyal Medya Platformları Özelinde En İyi Geliştirme' kategorisinde Altın ödüle layık görüldü. Digital Impact'te Türkiye'ye ödül getiren tek proje olan Yeter Çektiğin; Unilever, SAP, IKEA, adidas, HSBC, Aviva, Sony gibi birçok şirketin yarıştığı organizasyonda aynı zamanda 'Sosyal Medyanın En İyi Kullanımı' ve 'Teknoloji ve Telekom Sektörlerinde En İyi Dijital Proje' kategorilerinde de ödülle taçlandırıldı.

Dijital dünyanın ve sosyal medyanın başarılı projelerini ödüllendiren Digital Impact Awards, bu yıl 8'inci kez düzenleniyor. Dünya dijital iletişim ekosisteminin ilgiyle takip ettiği bu organizasyonda başarıya ulaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şunları söyledi: "Turkcell olarak hayata geçirdiğimiz dijital servislerle altyapı sağlayıcısı bir şirketten, hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüşmüş durumdayız. Müşterilerimize veri üzerine inşa edilmiş ürün ve servislerle yeni bir dünya sunuyoruz. Bu vizyona paralel olarak hayata geçirdiğimiz dijital pazarlama projelerimizin özellikle ülkemizi temsil ettiğimiz uluslararası platformlarda ödüllendirilmesi bize gurur veriyor".