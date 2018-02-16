Turkcell'in 2017 yılı karı 2,4 milyar lira oldu

Turkcell'in 2017 yılsonu finansal sonuçlarının detayları düzenlenen toplantıyla açıkladı. Sonuçlarını açıklayan Turkcell Gelen Müdürü Kaan Terzioğlu, "2018 yılı için hedeflediğimiz pazar liderliğine bir yıl önce ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Data ve dijital servisler üzerine kurduğumuz iş modelimiz, bizi telekomünikasyon sektörünün en yüksek cirosuna ulaştırdı. Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 2017’de, grup olarak yıllık yüzde 23,4 büyüme ile son 10 yılın en yüksek büyüme oranını kaydettik. Vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda net kârımız yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon TL oldu. FAVÖK marjı son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 35 olarak gerçekleşti. Böylece hem gelir büyümesinde hem de operasyonel kârlılıkta, yıl içinde iki kez yukarı yönde güncellediğimiz hedefleri de aşan sonuçları gerçekleştirmiş olduk. Bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızla hisse performansımızı da tarihi zirvelere taşıdık" dedi.

Abone sayısı 1,5 milyon arttı

Kaan Terzioğlu, Turkcell’in müşteri bağlılığının 10 yılın en üst seviyesine çıktığını belirterek, "Artan müşteri memnuniyetinin etkisiyle 1,5 milyon müşteri kazanarak 36,7 milyon aboneye ulaştık. Mobil abonelerimizin yüzde 56’sı en az bir dijital servisimizi kullanır hale geldi. Geride bıraktığımız yirmi ayda büyümemizin temel yapıtaşlarından biri olan 4.5G şebekemizde 30 milyon aboneye ulaştık. 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık" şeklinde konuştu.

Son 3 yılda yaptığı yatırımlarla Türkiye ekonomisine 32,3 milyar TL’lik katkı sağladı

Açıklamaya göre 2017 yıl sonu itibarıyla son üç yıllık faaliyetleri neticesinde; 10.4 milyar TL yatırım, 5.7 milyar TL lisans ve 16.2 milyar TL vergi ve yasal yükümlülük olmak üzere Türkiye’ye toplam katkısı, 32.3 milyar TL’yi buldu. Şirket, 2017 yılında dağıtılan 3 milyar TL ile beraber, temettü politikasına paralel olarak 2010 yılından bu yana elde edilen net kârının yüzde 54’ünü hissedarlarına dağıttı. Son 3 yılda dağıttığı temettü 7 milyar TL’yi buldu. 2017 yılı için dağıtılması teklif edilen temettü miktarı ise 1 milyar 240 milyon TL oldu. Bilgilere göre, bu sonuçlar kapsamında; Turkcell, 15 Şubat itibarıyla sonuç açıklayan piyasa değerine göre dünyadaki ilk 100 operatör sıralamasında, en hızlı büyüyen şirket olarak yer aldı.

"Günün bin 440 dakikasına değer katan servisler geliştirmeye devam ediyoruz"

"Türkiye’nin lider dijital operatörü olarak müşterilerimizin bir günündeki bin 440 dakikaya değer katan dijital servis portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz" diyen Terzioğlu, dijital servisler dünyasındaki gelişmeleri de şöyle özetledi: "BiP’in mesajlaşma özelliği, Aralık ayında 2 milyarın üzerinde mesaj adedi ile ilk kez SMS sayısının üzerine çıktı. Türkiye’nin en popüler müzik uygulaması olan fizy, bu yıl ilk kez canlı olarak yayınlanan konserlerle birlikte AppStore’da indirilen uygulamalarda ilk sıraya kadar yükseldi. fizy’de, bu yıl 2,2 milyar şarkı dinlendi. 'Küçük ekranda TV deneyimini değiştireceğiz' demiştik; bu iddiamızı TV+’ta rekor izlenme sürelerini yakalayarak gerçekleştirdik. Mobilde kullanıcıların günlük ortalama TV+ izleme süreleri 63 dakikayı geçti. 413 dergi ve 75 gazeteyi kullanıcılarına sunan dijital yayın servisimiz Dergilik, Türkiye’de yayıncılık sektöründe önemli bir canlanma oluşturdu".

Google Play ve AppStore’da uygulama yayınlayıcıları arasında ikinci sırada

Turkcell uygulamalarının indirilme sayılarına göre son on iki ay toplamında Google Play ve AppStore mağazalarında uygulama yayıncıları arasında ikinci sıraya yerleşerek dijital dünyadaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

"Küresel servisler sunmaya devam edeceğiz"

Kaan Terzioğlu, 2018 hedeflerine ilişkin de şu bilgileri verdi: "2017’de oluşturduğumuz sağlam temel ve stratejimiz doğrultusunda, 2018’de de güçlü performansımızı sürdürerek grup gelirlerimizin yüzde 13-15 artmasını, konsolide FAVÖK marjının yüzde 33-35 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Müşterilerimizin bağlılığı ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmaya odaklanıyoruz. Küresel servisler sunan dijital operatör duruşumuzu güçlendirecek işlere imza atmaya yönelik var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz".

Finansman çözümler

Müşterilerin akıllı cihaz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esnek ödeme çözümleri sunmak amacıyla kurulan Financell, üç bin Turkcell mağazasında hizmet vererek 4,3 milyon adet devam eden kredi sözleşmesi ve 4,2 milyar TL kredi portföyüne ulaştığı kaydedildi. Böylece, 2018 sonu için hedeflenen yüzde 72’lik akıllı cihaz oranına bir yıl önce ulaşıldığının altı çizildi.

Turkcell’in techfin alanındaki diğer markası Paycell ile iki binin üzerinde üye işyerine ve 5 milyonun üzerinde müşteriye ulaşıldı. Paycell uygulaması 405 bin kez indirildi. Paycell ile hızlı ve kolay ödeme hizmetinin yanı sıra fatura ödeme, araçtan inmeden akaryakıt ödeme, Turkcell TL yükleme ve para transferi gibi servisleri de başarıyla kullanıma sunulduğu belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada şirket, teknolojiyle insanların hayatlarına değer katmaya yönelik de bir dizi uygulamayı hayata geçirdiği bildirilirken, görme engellilere odaklanan mobil uygulamasının bir benzeri, bu kez işitme engelli vatandaşlar için geliştirildiği, 'İşaret dilim' uygulaması işitme engelli ve ailelerine ücretsiz olarak sunularak 1 milyon defa indirildiği kaydedildi. Türkiye’deki Suriyeli misafirler için geliştirilen 'Merhaba Umut' uygulaması ise Eylül 2016’daki tanıtımdan bu yana 750 bin indirilme rakamını geçtiği öğrenildi.