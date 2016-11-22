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Turkcell'in 4.5G'si acil durumlarda kamu yararı için çalışacak

Turkcell, Huawei işbirliği ile Türkiye’de ilk kez LiTRA uygulamasını test etti. LiTRA teknolojisi sayesinde olağanüstü durumlar ve afetler sırasında ilgili ekipler birbirleri ile sesli ve görüntülü görüşmeye başlayabiliyor, koordinasyonu kendi aralarında sağlayabiliyor.

Turkcellin 4.5Gsi acil durumlarda kamu yararı için çalışacak

22 Kasım 2016 11:29

Turkcell, 4,5G alt yapısını kullanarak Türkiye'de ilk kez LiTRA (LTE integrated Trunked Radio) uygulamasını test ettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre; Turkcell ve Huawei işbirliği ile TechCity projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk LiTRA testi, teknoloji şehri seçilen Ankara’da yapıldı. LiTRA teknolojisi sayesinde acil durumlar ve afetler sırasında ilgili ekipler birbirleri ile sesli ve görüntülü görüşmeye başlayabiliyor, koordinasyonu sağlayabiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk kez Turkcell’in şebekesi üzerinde kullanılan LiTRA; Bas-Konuş uygulamasına video, resim ve diğer zengin içerikler eklenmesiyle geliştirildi. Servisi öncelikli olarak konumlanan acil yardım kurumları (emniyet, ambulans, itfaiye gibi) ya da büyük kurumsal şirketler yararlanabiliyor. Servise özel tasarlanan telefonların yanı sıra klasik akıllı telefonlara da LiTRA uygulaması yüklenip kullanılabiliyor.

Acil durumlarda tüm ekipler kendi aralarında haberleşiyor

4.5G şebekesi üzerinde hayata geçirilen LiTRA; kazalar, acil durumlar ve afetlerde itfaiye, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ya da emniyet güçlerinin birbirleri ile sesli ve görüntülü kesintisiz iletişim kurmalarını sağladığı belirtilerek; bu sistem sayesinde, tüm ekipler anlık olarak harita üzerinden birbirleri ile koordine olabiliyorlar. LiTRA sayesinde acil durumlarda ilgili ekiplerin şebeke kullanımı önceliklendirilerek, kesintisiz iletişim sağlanıyor. Böylece gerekli durumlarda itfaiye, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve emniyet güçleri gibi ekipler için şebekede özel bir alan oluşturulmuş oluyor. Bu sayede örneğin bir doğal afet sırasında hangi noktada hangi ekibe ihtiyaç duyulduğu konusunda doğrudan tüm bu ekipler birbirleri ile iletişime geçebiliyorlar. 


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