Turkcell’in 5G projesi Avrupa Birliği'nin inovasyon programı Horizon2020’ye kabul edildi

Proje, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlayacak. Turkcell’in bu projesi, zorlu rekabet koşulları sebebiyle çok düşük bir kabul oranına sahip Horizon2020’den 5G araç haberleşmesi konusunda destek alan Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 5G teknolojilerinin tasarlanıp geliştirilmesi, Türkiye’nin bu alanda bilgi birikiminin artması ve daha fazla söz sahibi olması amacıyla yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerini, önemli bir hibe desteği ile taçlandırdı. Dünyada 5G araştırmaları için ayrılmış en büyük fon kaynağı olan, Avrupa Komisyonu ve 5G için teknoloji geliştiren kuruluşların birlikte planladıkları çağrılara göre Ar-Ge proje önerilerini değerlendiren Horizon2020 programına yapılan Turkcell’in 5G-MOBIX isimli proje başvurusu kabul edildi. Bu proje, 5G-destekli araç haberleşmesi konusunda AB fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk ve en kapsamlı çalışma olacak.

TIR’ların ulaşımında tasarruf sağlayacak

5G MOBIX’in uluslararası düzeydeki çalışmalarının Türkiye ayağında, konvoy (platooning) servisine odaklanılıyor. Proje ile belirli rotalar üzerinde giden TIR’ların kendileriyle aynı rotada ilerleyen diğer TIR’larla konvoy oluşturması, arkadaki şoförlerin dinlenmesi ve araçların öndekilere yaklaşarak yol rüzgarından daha az etkilenmesiyle yakıt tasarrufu yapılması sağlanıyor. Burada araçlar arası iletişim kullanılarak TIR’ların birbirlerini yakın bir mesafeden takip edebilmesi mümkün hale geliyor. Türkiye-Yunanistan sınırında test edilecek sistem, en öndeki TIR’ın yol görüntülerini arkadaki TIR’lara gönderecek ve şoförler en öndeki aracı kullanıyormuş gibi yolu izleyebilecek.

‘Geleceğin ulaşım teknolojilerine yön veriyoruz’

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi hedef ve kararlılığına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1.2 Gbps hızı ile tüm dünyaya örnek gösterilen Turkcell şebekesinde 5G için altyapımızı hızla hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda Turkcell olarak 5G ile geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verecek projemizin uluslararası alanda destek bulması bizim için son derece önemli. Proje kapsamında sürücüsüz araç teknolojileri ve otonom iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Bu şekilde 5G ile birlikte yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün içinde yer alarak ona yön veren olmaktan dolayı da mutluyuz” dedi.

Dünya devleri MOBIX projesinde buluşuyor

Araç haberleşmesi için 5G-destekli yenilikçi teknolojileri hayata geçirmeyi hedefleyen 5G-MOBIX projesinde Ericsson ve Nokia gibi dünyanın önde gelen telekom altyapısı üreticilerinin yanı sıra Daimler, PSG ve Renault gibi araç üreticileri ve telekom operatörlerinden COSMOTE, KPN ve Telefonica yer alıyor. Projede Türkiye’den Turkcell dışında Ford Otosan, Aselsan ve Ericsson Türkiye çalışmalarda görev alıyor.