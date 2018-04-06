Turkcell’in Eurobond ihracına 1 milyar dolar talep geldi

Turkcell’in 500 milyon dolar nominal değerli 10 yıl vadeli uluslararası tahvil ihracına 2 kat talep geldiği açıklandı. Küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiği ve dalgalanmanın oldukça fazla olduğu bu dönemde Turkcell, gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile bir kez daha yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Turkcell’in İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edeceği 500 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli Eurobond’un talep toplama süreci yoğun talep ile tamamlandı. Kupon faizi sabit yıllık yüzde 5,80 olacak şekilde ihraç edilecek Eurobond’un satış işlemlerinin 11 Nisan 2018 tarihinde tamamlanması bekleniyor. En son 2015 yılında 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren Turkcell, o tarihten bu yana uluslararası piyasalarda bu denli uzun vadeli ihraç gerçekleştiren tek Türk şirketi olduğu kaydedildi. Bu ihraç, son dönem finansal piyasalardaki artan oynaklığa rağmen yabancı yatırımcıların Turkcell’e ve Türkiye’ye olan ilgisinin halen yüksek olduğunu gösterdiği belirtildi.

Turkcell’in finansal gücüne sağlamlık ve yatırım yapılabilir teyidi

Turkcell’in Türkiye’nin uluslararası alanda tanınan ve güvenilen en önemli şirketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, "Halen New York Borsası’na ilk ve tek kote olan Türk şirketiyiz. Eurobond ihracımıza olan yoğun talep Turkcell’e ve Türkiye’ye duyulan güveni bir kez daha açıkça ortaya koydu. Turkcell’in büyüme stratejisi, güçlü bilançosu ve finansal sonuçları ile şebeke ve altyapı yatırımları ve kur riski yönetimindeki başarısı gibi dinamikler Turkcell’e yatırım yapılmasını sağladı. Turkcell olarak, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize destekleri ve bize duydukları bu güven için bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.