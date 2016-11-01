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Turkcell'in GollerCepte uygulamasında en popüler gol Bruma'dan geldi

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden dokuzuncu haftada atılan 28 gol, 101 bin 342 kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Fenerbahçe ile Karabükspor arasında oynanan mücadele oldu.

Turkcellin GollerCepte uygulamasında en popüler gol Brumadan geldi

01 Kasım 2016 14:00

Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında dokuzuncu haftanın en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Bruma'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre; GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasında atılan toplam 28 gol, 101 bin 342 kez izlenirken deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılıların tek sayısını kaydeden başarılı oyuncunun golü, 16 bin 328 kez takip edildi.
Ayrıca, geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Fenerbahçe-Karabükspor maçı oldu. İstanbul'daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 40 bin 119 kez izlendi. 5-0 ev sahibinin kazandığı karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler karşılaşması ise 25 bin 266 kişi tarafından izlenen Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı oldu.
Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki karşılaşmalar toplam 118 bin 900 kişi tarafından takip edildiği kaydedilen bilgilendirildi.
 

Etiketler: turkcell


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