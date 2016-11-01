Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında dokuzuncu haftanın en popüler golü Galatasaray'ın yıldızı Bruma'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre; GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in dokuzuncu haftasında atılan toplam 28 gol, 101 bin 342 kez izlenirken deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılıların tek sayısını kaydeden başarılı oyuncunun golü, 16 bin 328 kez takip edildi.

Ayrıca, geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Fenerbahçe-Karabükspor maçı oldu. İstanbul'daki maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 40 bin 119 kez izlendi. 5-0 ev sahibinin kazandığı karşılaşmadan sonra uygulamanın en popüler karşılaşması ise 25 bin 266 kişi tarafından izlenen Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı oldu.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki karşılaşmalar toplam 118 bin 900 kişi tarafından takip edildiği kaydedilen bilgilendirildi.

