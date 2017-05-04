Turkcell'in İskandinav ortağından hisse satışı

Turkcell'in en büyük hissedarı konumundaki İsveç merkezli telekom devi Telia, İskandinavya ve Baltık bölgelerindeki faaliyetlerine odaklanmak amacıyla, Turkcell'deki yaklaşık yüzde 6.8'lik payı satıyor. Şirket yaptığı açıklamada yaklaşık 150 milyon adet Turkcell hissesi satacağını duyurdu. Satılması planlanan bu pay, 12.28 TL'lik son kapanış fiyatı dikkate alındığında 520 milyon dolar gelir sağlayacak.

Satış sonrası Telia'nın Turkcell’deki doğrudan payı yüzde 14’ten yüzde 7’ye indi. Hisse satışı sonrasında da Telia Company, Turkcell’in en büyük hissedarı olmaya devam edecek. Telia'nın Turkcell'de dolaylı olarak yüzde 24 hissesi bulunuyor.