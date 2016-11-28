Turkcell'in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell'in dijital markası olarak konumlanan lifecell, mobil iletişimi dataya taşıyan ve deneyimi ön plana çıkaran yeni nesil bir operatör olduğu açıklandı. Tüm haberleşmenin mobil internet paketi üzerinden gerçekleştirileceği uygulama, dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığı kaydedildi. Yeni marka lifecell'i anlatmak için Girne'de ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen çözümün dünyadaki diğer telekomünikasyon şirketlerine örnek oluşturacağını söyledi. BiP ile Türkiye'den ilk kez küresel bir uygulamayı dünyanın hizmetine sunduklarını belirten Terzioğlu, "Yeni dijital markamız lifecell ile yine bir ilke imza atıyoruz. lifecell sadece data üzerine kurulu, deneyimi ön plana çıkaran bir operatör. Hedefimiz 100 milyon aboneye sahip bölgesel bir oyuncu olarak liderliğimizi netleştirmek. Bu yolculuğun en önemli amaçlarından bir tanesi de teknoloji odaklı şebeke operatörü olmaktan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcısı olmaya geçiş. Hem uluslararası operasyonlarımızın markası hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki dijital markamız olan lifecell de bu yolculukta attığımız en önemli adımlardan biri" diye konuştu.

Kıbrıs'tan dünyaya yayılacak

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Turkcell'in yurt dışındaki iştiraklerini marka bütünleşmesi stratejisi çerçevesinde tek marka altında toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Önce Ukrayna'daki iştirakimiz life:)'ı, lifecell markasına dönüştürdük. Şimdi de lifecell'i Kuzey Kıbrıs Turkcell'in dijital alt markası olarak konumladık. lifecell Kuzey Kıbrıs'ta sadece data ile hizmet verecek. Diğer yurt dışı iştiraklerimizde de lifecell'i aynı şekilde konumlamayı hedefliyoruz. Sadece data paketi ile tüm iletişim ihtiyacını karşılayacak bu yeniliği lifecell markası ile önümüzdeki yıl Türkiye'de devreye almayı hedefliyoruz. Kıbrıs'ta başlattığımız bu yeniliği iştiraklerimizle dünyaya yayacağız" diye konuştu.

BiP'ten sabit numara da aranıyor

KKTC'deki lifecell abonelerinin sadece mobil internet paketleri ile tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyleyen Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aboneler BiP üzerinden anlık mesajlaşacak, görüntülü konuşacak. Karşı taraf BiP kullanmasa bile sorun yaşamayacak. Çünkü BİP üzerinden hem sabit numaraları hem de GSM numaralarını arayabilecek. Bu uygulama sayesinde akıllı olmayan telefonlar bile BiP üzerinden aranabilir hale geldi. lifecell'liler artık BiP ile haberleşme için ses ve SMS'e ihtiyaç duymayacak. fizy'den müzik dinleyecek, Turkcell TV+'dan istedikleri TV kanalı ve filmi istedikleri yerde izleyebilecek. lifebox ile fotoğraf, videolar ve tüm dosyalarını bulutta depolayabilecek. Bu çözüm tamamıyla Turkcell'de çalışan Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Sadece internet üzerinden hizmet vermeye başlayan lifecell ile mobil iletişimi yeniden tanımlıyoruz".

Data iletişimde oyunu değiştiriyor

Telekomünikasyon şirketlerinin geleceğinin data ile olacağını anlatan Terzioğlu, "Turkcell'in 3. çeyrek sonuçlarına da baktığımızda büyümenin ana lokomotifinin data olduğunu açıkça görüyoruz. Sadece mobil data gelirimiz geçen yılın aynı dönemine göre 4.5G'nin de etkisiyle yüzde 97 artarak 1 milyar 430 milyon TL'ye çıktı. Bu bile sektördeki değişimin ne denli hızlı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

4.5G abonelerinin sayısının hızla artarak 20 milyonu aştığını da vurgulayan Terzioğlu şöyle konuştu: "Turkcell'in toplam internet trafiğinin yüzde 25'i 4.5G şebekemizden sağlanıyor. Şebekemizdeki kişi başına data kullanımı da ortalama yüzde 59 artışla 2.6 GB'ye çıktı. Mobil internet ve uygulamaların kullanımı hızla artıyor. Geliştirdiğimiz küresel uygulamalarımıza olan talep de bunu açıkça ortaya koyuyor. Dünya çapında ilgi gören BiP'in indirilme sayısı yaklaşık 11 milyon, lifecell içerisinde de yer alan diğer uygulamalarımızdan fizy yaklaşık 7,5 milyon, lifebox 3,5 milyon ve Turkcell TV+ ise yaklaşık 2,5 milyon kez indirildi. Bu yoğun talep ve gelişmeler bizi mobil interneti daha da etkin kullanacak çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Bunun ilk adımını da Kuzey Kıbrıs'ta lifecell markamızla attık. Böylece dünyada ilk kez bir operatörün bütün hizmetlerini tamamıyla data ve dijital platformdan verdiği bir çözüm ortaya koyduk".

Adada 1 haftada 1000 aboneye ulaştı

Sadece mobil internet üzerinden tüm haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan bu çözümün mobil haberleşmede yeni bir çığır açtığına dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı ise, "Değişim başlıyor ve yeni bir dünya doğuyor diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dijital markamız lifecell'i bir hafta önce hayata geçirdik. Adada yeni markamıza olan yoğun ilgi bizi memnun ediyor. Bir hafta gibi kısa bir zaman içerisinde bin aboneye ulaştık" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmede, Turkcell TV+ uygulaması lifecell müşterilerine her yerden televizyon izleme olanağı sunduğu, KKTC'de uydu üzerinden yayın yapan TV kanallarının da yer aldığı TV+ film veya dizileri kayıt yaparak daha sonra izleme imkanı da sağladığı açıklandı.

lifecell iletişim dünyasının bir diğer önemli özelliği ise lifebox uygulaması ile fotoğraftan videoya, müzik dosyalarından önemli belgelere kadar tüm dosyalarını güvenle saklayabildiği, tüm verilerine istediği zaman akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden erişebildiği öğrenildi. lifecell'in sunduğu 'fizy' sayesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell'liler bilgisayar, tablet veya akıllı telefondan da erişim imkanına sahip olacaklar. Ayrıca; BiP de lifecell ile mobil iletişimde; internet üzerinden, yüksek kalitede sesli ve görüntülü görüşme avantajını sunmaya devam edeceği bildirildi.