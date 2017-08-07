Diğer
Kategoriler

Turkcell'in kurumsal iletişiminde bayrak değişimi

Turkcell’in Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Neşet Dereli getirildi. Dereli yeni görevine başladı.

Turkcellin kurumsal iletişiminde bayrak değişimi

07 Ağustos 2017 12:14

Turkcell’in Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Neşet Dereli getirildiği açıklandı. Dereli’nin yeni görevine başladığı bildirildi.

Neşet Dereli kimdir?

1973 Ankara doğumlu Neşet Dereli, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında 15 yıla yakın bir süre reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik görevlerinde bulundu. 2011-2013 yılları arasında, Marka ve Dijital Reklam Müdürü olarak Türk Hava Yolları’nın global marka iletişim stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağladı. 2013-2016 yılları arasında yine Türk Hava Yolları’nda İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Kurumsal İletişim Daire Başkanı olarak Halkbank’ın Halkla İlişkiler, Sponsorluk, Reklam ve Dijital İletişim departmanlarının yöneticisi oldu. 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde reklamcılık alanında dersler veren Neşet Dereli, evli ve bir çocuk babasıdır. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 35°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!