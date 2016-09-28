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Turkcell'in taraftar uygulamasında Galatasaray’ın golünü 43 bin 492 kişi izledi

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden beşinci haftada atılan 23 gol, 155 bin 929 kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Beşiktaş’la Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi oldu.

Turkcellin taraftar uygulamasında Galatasarayın golünü 43 bin 492 kişi izledi

28 Eylül 2016 14:07

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell’in GollerCepte uygulamasında beşinci haftanın en popüler golü Eren Derdiyok’tan geldi. Yapılan açıklamaya göre; GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in beşinci haftasında atılan toplam 23 gol, 155 bin 929 kez izlenirken Beşiktaş deplasmanında Galatasaray’ı öne geçiren başarılı oyuncunun golü, 43 bin 492 kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta en çok takip ettiği mücadele de Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması oldu. İstanbul’daki maç, GollerCepte uygulaması sayesinde 111 bin 56 kez izlendi. 2-2 beraberlikle biten derbiden sonra uygulamanın en popüler karşılaşması ise 32 bin 732 kişi tarafından izlenen Fenerbahçe-Gaziantepspor maçı oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamada, tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in beşinci haftasındaki karşılaşmalar toplam 181 bin 47 kişi tarafından takip edildi. 

Etiketler: gollercepte, Spor Toto Süper Lig, taraftar uygulaması, turkcell


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