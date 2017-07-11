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Turkcell’in yeni akıllı telefonu ve sanal gerçeklik gözlüğü ön satışa çıkarıldı

Turkcell T Serisi’nin yeni ve akıllı telefonu T80 ile sanal gerçeklik gözlüğü T VR'ın bugünden itibaren ön satışa çıktığı açıklandı.

Turkcellin yeni akıllı telefonu ve sanal gerçeklik gözlüğü ön satışa çıkarıldı

11 Temmuz 2017 12:38

Turkcell T serisinin akıllı telefonu T80 ve sanal gerçeklik gözlüğü T VR ön satışa çıkarıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Turkcell’in Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, T serisi akıllı cihaz ailesinin 2010 yılından bu yana gelişerek büyüdüğünü belirtti. Erkan şunları kaydetti: "Bugün T serisinin en gelişmiş cihazı olan T80, bir telefondan daha çok hayata değer katan Turkcell uygulamalarıyla zenginleştirilmiş uçtan uca bir dijital deneyim sunuyor. T80 ile müşterilerimiz bir yandan TV+ ile televizyon keyfi yaparken bir yandan da fizy ile milyonlarca şarkı arasından dileğini dinleyebiliyor, istediği video klipleri izleyebiliyor. Ayrıca cihazın gelişmiş fotoğraf yetenekleriyle çekilen 3 boyutlu fotoğrafları lifebox’ta saklarken, BiP ile de sevdikleriyle kolayca paylaşabiliyor. Bunun yanında Dergilik üzerinden 300’den fazla dergiyi okuyabilmenin keyfini yaşıyor. Kısacası T80 alanlar böylesine zengin bir dijital platforma tek cihaz üzerinden ulaşabiliyor. Yeni T80 özellikle fotoğraf tutkunlarının teknoloji anlamındaki tüm beklentilerini de fazlasıyla karşılıyor. Sanal gerçeklik için T80’in tamamlayıcısı olan T VR ile de operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğünü sunarak Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. Bugün olduğu gibi bundan böyle de en yeni teknolojileri kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüksek teknolojiye sahip yeni T80, kolay kullanımlı arayüzü, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. T80’in 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler daha canlı hale geliyor. Otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunan T80’in ön yüzündeki flaşlı 13 megapiksellik kamerası karanlık ortamlarda da kolayca özçekim yapabilme imkanı sunuyor.

Operatör markalı ilk sanal gerçeklik (VR) gözlüğü

Turkcell'den paylaşılan bilgilere göre T80 ile kullanıcının hayatını kolaylaştıran BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox, Turkcell Akademi, GollerCepte, UpCall gibi Turkcell uygulamaları hazır halde geliyor. Android Nougat işletim sistemli cihazda VoLTE teknolojisi de bulunuyor. T80 entegre VR kullanım platformu sayesinde gelişmiş bir sanal gerçeklik (VR) deneyimi sunmaya hazır halde geliyor. Turkcell T80’in bütünleşik VR platformuyla uyumlu çalışan T VR’ı da Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcıların beğenisine sunuyor. 


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