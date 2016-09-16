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Turkcelllilerden bayramda rekor GB kullanımı

Tukcell, abonelerinin arife ve bayram günlerini de kapsayan 5 gün boyunca toplamda 8,5 milyon GB data kullandığını açıkladı. Böylece Ramazan Bayramı’ndaki rekor trafik aşılırken, geçen yılki Kurban Bayramı verilerinin de yaklaşık olarak ikiye katlandığı bildirildi.

Turkcelllilerden bayramda rekor GB kullanımı

16 Eylül 2016 10:54

Tukcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’liler arife ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 11-15 Eylül tarihleri arasında şimdiye kadarki en fazla iletişim trafiğini gerçekleştirirken, iletişimlerinde en çok mobil interneti tercih ettiler. Mobil internette Ramazan Bayramı’ndaki rekor tüketimi aşan ve bu yılki en yüksek data kullanımına imza atan Turkcell’liler, 8,5 milyon GB’lık data kullanımıyla geçen yıl Kurban Bayramı’ndaki mobil internet trafiğini de yaklaşık olarak ikiye katladı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa,Mersin, Kocaeli, Hatay ve Balıkesir oldu.

Turkcell müşterileri Kurban Bayramı süresince sevdikleriyle 1,5 milyar dakika konuşurken, 900 milyon SMS gönderdiler. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul olurken, bayramda en çok konuşan 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Kocaeli, Adana, Konya olarak kaydedildi. Turkcelllilerin sevdikleriyle yüksek kalitede, ücretsiz, sesli ve görüntülü görüşmenin keyfini yaşadığı BiP, Kurban Bayramı’nın da en popüler uygulaması oldu. Bayram boyunca BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı 26 milyona yaklaştı. Turkcell’liler, yine BiP’i kullanarak 400 bin arama yaptı ve toplamda 2 milyon dakikalık sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Böylece bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri kendi data paketlerinden de ekstra harcama yapmadılar. Caps yapma, Yiğit Özgür çıkartmaları ve kaybolan mesaj gibi pek çok özelliğiyle kendi alanında dünyanın en yenilikçi uygulamalarından biri olan BiP, şimdiye dek 192 ülkede yaklaşık 10 milyonluk indirme sayısına ulaştı.

En çok Suudi Arabistan’dan arama yapıldı
Bayram coşkusunu ülke sınırlarının dışına taşıyan Turkcellliler, 5 günlük bayram tatili boyunca yurt dışıyla toplam 6 milyon dakika görüştü. Türkiye’den en çok arama geçen yıllarda olduğu gibi Almanya’ya yapıldı. Yurt dışındaki Turkcellliler ise Türkiye’deki yakınlarını en çok Suudi Arabistan’dan aradı. 

Etiketler: turkcell


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