Turkcell,‘Massive MIMO’ teknolojisini 4.5G şebekesinde test etti

4.5G yatırımlarıyla güçlü altyapılardan birini Türkiye’ye kazandıran Turkcell, geleceğin teknolojisi 5G için de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda Turkcell, 5G teknolojisi olarak adlandırılan ‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten sistemleri) tekniğini Türkiye’de gerçek şebekesinde test ettiğini açıkladı. Turkcell, Huawei ile birlikte Ankara Söğütözü’nde 4.5G şebekesinde gerçekleştirdiği testi, 2.6 GHz (Giga hertz) TDD (Zaman bölmeli çoklama) frekans bandı üzerinde ‘Massive MIMO’ tekniği kullanılarak gerçekleştirdiğini bildirdi. Yapılan test sonucunda saha kapasitesi artırılarak, veri indirme hızlarının 6 katına kadar çıkarıldığı aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, 5G’ye hazırlık amacıyla geliştirilen ‘Massive MIMO’ teknolojisi ile, mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (Alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına olanak tanıdığı ifade edildi. Bu sayede mobil internet kullanıcıların yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızlarda internet deneyimlerini sürdürebildikleri belirtildi.

“Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yarının teknolojilerini bugünden şebekemizde kullanıyoruz”

Türkiye’de testin ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek testle ilgili bilgiler veren Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Müşterilerimize geleceğin teknolojilerini sunmak için şebekemizde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Böylece kullanıcılarımıza her zaman olduğu gibi en yenilikçi çözümleri sunarak en kaliteli deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Yine bugün Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Massive MIMO’ testiyle de şebekemizi şimdiden 5G teknolojisine hazır hale getiriyoruz. 5G hayatımıza girdiğinde olmazsa olmaz uygulamalardan biri olacak ‘Massive MIMO’ ile kalabalık ortamlarda aynı anda internet kullanan müşterilerimiz bu yoğunluğu hissetmeden hızlı internet deneyimlerini sürdürebilecek” dedi.

Türkiye’de gerçek 5G ekipmanlarıyla ilk hız testine gerçekleştiren mobil operatör olduklarını ifade eden Sezgin, “4.5G’deki liderliğimizi 5G’de de sürdürmek ve öncü rolümüzü devam ettirmek amacıyla 5G teknolojilerinin geliştirilme sürecinde aktif rol alıyoruz. Son 1,5 yılda yaptığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynuyoruz. Türkiye’de gerçek 5G ekipmanlarıyla ilk hız testine gerçekleştiren mobil operatör olarak, yaptığımız işbirlikleriyle oluşan bilgi birikimi ve deneyim ile dünyada 5G teknolojilerini geliştiren birkaç ülke arasına girerek, ülkemizi bu alanda en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Amacımız 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülkemizi teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna getirebilmek” diye konuştu.

