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Türkeş: 'Anastasiadis’in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı yoktur'

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Anastasiadis’in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı yoktur" dedi.

Türkeş: Anastasiadisin Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı yoktur

12 Temmuz 2017 18:43

Başbakan Yardımcısı Türkeş yaptığı açıklamada, “Anastasiadis’in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı yoktur. Türkiye ile Kıbrıslı Türkler kopmaz bir tarihi bağa sahiptir. Anastasiadis, alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile konuşmalıdır" ifadesini kullandı. Türkeş şunları kaydetti:
"Bununla birlikte Rum liderliği, okullarında Enosis (Ada’nın Yunanistan’a bağlanması) kutlanmasına yönelik karar bile almıştır. Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir."  

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş


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