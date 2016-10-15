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Türkeş, Suriyelilerin barındığı konteyner kentleri ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kilis’te bulunan Öncüpınar konteyner kenti ile Elbeyli konteyner kentini ziyaret etti.


15 Ekim 2016 17:17

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte ilk önce 14 bin Suriyeli’nin barındığı Öncüpınar konteyner kentini ziyaret etti. Öncüpınar Konteyner kentinde bulunan Ana sınıfı öğrencilerin gösterileri ile İstiklal Marşını ve bayrak şiiri okumalarını dinledi.Türkeş, engelli öğrenciler bir araya geldi. Öncüpınar konteyner kent içerisinde bulunan hastaneyi gezerek, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, iki katlı olarak inşaat edilen yeni konteyner kenti ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre Suriye tarafını konteynerlerden izleyen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, daha sonra 25 bin kişilik dünyanın en büyük konteyner kenti olan Elbeyli konteyner kentine geçti. Elbeyli konteyner kentinde kurulan pazarı da ziyaret eden Türkeş, sosyal tesisleri gezdikten sonra Halep Evi’ni ziyaret ederek Suriyeliler ile bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, karayolu ile Gaziantep’e hareket etti.
 

Orhan Erkılıç
 

Etiketler: Tuğrul Türkeş


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