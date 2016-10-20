Turkish Airlines Euroleague’in 2. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos ile karşılaştı. Türk ekibi maçtan 90-66’lık skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes ilk 7 dakikalık bölümü 16-6’lık skorla geride tamamladı. İlk çeyreği ev sahibi 28-16 üstün bitirdi. İkinci çeyreğin son bölümlerinde oyuna dahil olan Efes soyunma odasına 41-33’lük skorla geride gitti. Üçüncü çeyrekte iki takım da başa baş bir mücadele verdi. Son çeyreğe ev sahibi Olympiacos 62-53 önde girdi. Son çeyrekte ev sahibi ekip oyunun kontrolünü iyice ele aldı ve maçtan 90-66 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Vassilis Spanoulis 17 sayı - 3 ribaund - 9 asist ile galibiyeti getiren isim olurken, Anadolu Efes’te Cedi Osman 22 sayı - 6 ribaund üretti.

Anadolu Efes üçüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim Salı günü evinde Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.