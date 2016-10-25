Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 3. hafta maçında deplasmanda, Rus ekibi Unics Kazan'ı 94-87 mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer isimler 22'şer sayıyla Darüşşafaka Doğuş'dan Brad Wanamaker ve Unics Kazan'dan Keith Langford oldu.

Salon: Basket Hall Kazan

Hakemler: Olegs Latisevs xx, Emilio Perez Pizarro xx, Marko Juras xx

Unics Kazan: Langford xxx 22, Ponkrashov xx 16, Parakhouski xxx 17, Panin x, Kaimakoglou xx 11, Antipov x 1, Colom xxx 16, Banic x 2, Voronov x, Williams xx 2

Başantrenör: Evgeniy Pashutin

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xx 13, Wanamaker xxx 22, Moerman x 2, Furkan Aldemir x, Anderson xx 18, Birkan Batuk xx 12, Clyburn x 2, Oğuz Savaş xxx 10, Slaughter xx 8, Bertans xx 5, Harangody x 2

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 29-28 (Unics Kazan lehine)

Devre: 47-46 (Unics Kazan lehine)

3. Periyot: 59-65 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Darüşşafaka Doğuş Ruya'da galip

Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague 3. hafta maçında deplasmanda Rus ekibi Unics Kazan'ı 94-87 mağlup etti. Maç sonrası iki Daçka oyuncusu Oğuz Savaş ve Birkan Batuk mücadeleyi değerlendirdi.

Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Oğuz Savaş, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maça çok kötü başladık ama ilk 5 dakikadan sonra kendimize geldik. 12-0 geriye düştükten sonra çabuk toparlandık. İkinci yarıda tempoyu kontrol edip son periyotta da oyuna ağırlığımızı koyduk. Önemli bir galibiyet aldık. Bu sezon önemli bir özelliğimiz var: Skorda geriye düştüğümüz anlarda bile panik yapmıyoruz. Direnç gösterip skorda geri geliyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken bu oyunu 40 dakikaya yaymak olmalı. İlk 5 dakikadan ise çıkarmamız gereken dersler var" dedi.

Birkan Batuk ise, iyi bir rakibe karşı güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Deplasmanda kazanmaya devam ediyoruz. Sahada çok dirençli bir rakip vardı, maçı kopartmaya çalıştığımız her aksiyona cevap verdiler. Ribaundlarda sorun yaşadık; bu da rakibimizin hep oyunda kalmasını sağladı. Bence en kuvvetli silahlarımızdan biri dış şut yüzdemiz. Bugün arkadaşlarım beni çok iyi yerlerde topla buluşturdu, ben de yüksek yüzdeyle attım. Maçtan sona Euroleague kariyerimin en yüksek 3 sayı performansı olduğunu öğrendim. Bu da ayrı bir mutluluk. İyi bir takımız, kritik anlarda topa hükmeden, çok tecrübeli oyuncularımız var. Bu, skor ne olursa olsun maçın içinde kalmamızı sağlıyor. Önümüzde uzun bir sezon var. Yoğun maç temposu ritmine alıştıkça performansımızın daha da yükseleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.