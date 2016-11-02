2 Kasım’da, turnuvanın oynanacağı Regnum Carya Golf&Spa Resort’ta bir basın toplantısı düzenlendi. Yapılan basın toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, Regnum Carya Golf&Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve turnuvada mücadele edecek Danny Willet ve Lee Westwood’un katılımıyla gerçekleştirildi. Turkish Airlines Open’ın basın toplantısına yerli ve yabancı 100’e yakın basın mensubu katıldı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 yıl önce golf oynamaya başladığını belirterek; Turnuva için yaşım uygun değil. Golf taraftarıyım ama ben her sporun destekçisiyim. Dünyanın en güzel ikinci şehri Antalya’da bu turnuvayı düzenlemek bizim için çok önemli. Bazı büyüklerimiz ilk güzel şehir olarak İstanbul’u gösterdiklerinden dolayı ikinci şehri diye söylüyorum. Antalya birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edecektir.” dedi.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, “Müthiş bir hafta ve turnuva için çok heyecanlıyız. Master şampiyonu Danny Willet ile Lee Westwood’a turnuvayı destekledikleri için teşekkür ediyorum” diyerek, konuşmasına devam eden Ağaoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na turnuvaya katkılarından dolayı minnettar olduğunu belirtti. Prestiji yüksek böyle bir turnuva çerçevesinde gerçekleştirdikleri başarılı işbirliğiyle seçkin bir spor branşı olan golfe sağladıkları destekten ötürü oldukça mutlu olduklarını belirten Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu ise, “Dünya genelindeki tüm golf severlerin gözünün kulağının Antalya’da olacağı turnuvanın tüm hafta sürecince inanılmaz bir heyecan şölenine sahne olacağı inancımızla Türk Hava Yolları ailesi olarak tüm oyunculara bu büyük rekabette başarılar dilerim.”dedi.

Regnum Carya Golf&Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk basın toplantısında, “geçen yıl dünya liderlerini ağırlamıştık, bu yıl da golfün liderlerini ağırlıyoruz. Son 4 ayda bu büyük organizasyon için sahada çok güzel değişiklikler yaptık. Güzel bir turnuva olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Turnuvanın favori isimlerinden olan Danny Willet ise Antalya’da 3 kere bu turnuvaya katıldığını söyledi. Willett, “Burası çok güzel otel ve sahaları da çok iyi, masmavi bir gökyüzü ve 22 derece hava sıcaklığı var herşey muhteşem. Geçen yıl ufak bir farkla Avrupa birinciliğini kaybettim. Rakiplerimi burada yakalayacağım. Kazanma şansımız var” diyerek görüşlerini bildirdi. Turnuvanın bir diğer fawori oyuncusu Lee Westwood’da büyük bir heyecanla turnuvayı beklediğini ifade ederek, İstanbul ve Antalya’da mükemmel bir hava olduğunu dile getirdi. Westwood, “burada çok güzel bir turnuva olacak. Oyuncular çok eğlenecek. Bu yıl 24’üncü sezonuma başlayacağım. 2 yıl daha böyle devam edersem Dünya’nın etrafını dolaşmış olacağım” Bazı golfçülerin güvenlik endişesi nedeniyle turnuvaya katılmadığını söyleyen Westwood, “güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım, Dünyanın her yerinde her şey yaşanabilir. Bu konuda bir korkum yok. Güvenlik konusunda hep iyi karşılandım, kendimi rahatsız hissetmiyorum. Çekilmeler beni biraz hayal kırıklığına uğrattı” diye konuştu.

