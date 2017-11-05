Turkish Airlines Open 2017 Golf Turnuvası sona erdi

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen turnuvanın final günü büyük çekişmeye sahne oldu. Güney Afrikalı Dylan Frittelli, İngiliz Justin Rose ve Belçikalı Nicolas Colsaerts arasında gün içerisinde yapılan oyunlarda ilk sıra sürekli el değiştirdi. Başarılı atışlarını devam ettiren Olimpiyat Şampiyonu Rose, turnuvayı eksi 18 vuruşla ilk sırada tamamlayarak şampiyon oldu.

Birincilik ödülü insan taşıyan drone ile verildi

Turnuvada ikinciliği Güney Afrikalı Frittelli ve aynı vuruş sayısına sahip Belçikalı Colsaerts ise üçüncü oldu. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde, insan taşıyan drone ile getirilen ödülü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon Rose’a verdiler.

“Golfümüz umarım önemli yerlere gelir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın beş yıldır Türkiye'de düzenlediğini hatırlatarak, bu süre zarfından AK Parti hükümetinin turnuvaya destek verdiğini ifade etti. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ve THY'na teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Golf sporu gelişiyor ve büyüyor. Umarım Türkiye'de golfümüz gelişir ve daha önemli yerlere gelir" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise organizasyonu düzenleyen Türkiye Golf Federasyonu, Türk Hava Yolları (THY) ve Regnum Carya Golf Kulübüne teşekkür ederek, “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e kadar da desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Bakan Bak, turnuvayı kazanan Justin Rose'u tebrik ederek, bundan sonraki turnuvalarda başarılar diledi. Ödül törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı.