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Turkish Airlines Open, Antaly'da devam ediyor

Avrupa’nın en iyi oyuncularını buluşturan Turkish Airlines Open’ın, ikinci gününde Belçikalı golfçü Nicolas Colsaerts, toplamda 128 vuruşla en yakın rakibinin 4 vuruş önünde lider tamamladı. Milli golfçü Ali Altuntaş, ilk günkü başarısını ikinci gün de sürdürerek sahayı 69 vuruşla (-2) döndü.

Turkish Airlines Open, Antalyda devam ediyor

04 Kasım 2017 00:34

Turkish Airlines Open, Antalya Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde devam ediyor. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvanın ikinci gününde Belçikalı Nicolas Colsaerts, ilk gün olduğu gibi sahayı 64 vuruşla döndü ve toplamda 128 vuruşla ilk 36 çukuru önde tamamladı. Carya sahasında 7 birdie yapan Belçikalı oyuncu bu skorla Avrupa turunda bu sezon en iyi 36 çukur performansına imza attı. İkisi son iki çukurda olmak üzere toplamda 5 birdie yapan İngiliz Eddie Pepperell günü 66 vuruşla bitirdi ve toplamda 132 vuruşla (-9) Colsaerts’ı takip etti.
7 birdie 3 bogey ile günü bitiren Taylandlı Kiradech Aphibarnrat 133, Matthew Fitzpatrick, Stephen Gallacher, Matthew Southgate ve Shane Lowry 134 vuruşla şampiyonluk iddialarını devam ettirdi.

Turkish Airlines Open’da bu yıl beşinci kez sahaya çıkan ve bu yıl ilk kez profesyonel olarak mücadele eden Türk oyuncu Ali Altuntaş, ikinci gün sonunda 3 birdie, 1 bogey ile 69 vuruşla sahayı döndü ve toplamda 140 vuruşla günü tamamladı.

Turkish Airlines Open’ın üçüncü raundu cumartesi sabahı saat 10.15’de başlayacak. 

Etiketler: Turkish Airlines

 

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