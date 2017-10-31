Turkish Airlines Open Golf de geri sayım başladı

European Tour Rolex Serisi’nin sekiz ayağından altıncısı olarak gerçekleştirilecek turnuvada, geçtiğimiz yıl Olimpiyat madalyası kazanan Justin Rose ve Henrik Stenson’ında yer aldığı 78 oyuncu sahaya çıkacak. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte büyümeye devam eden golf sporu, dünyasının da dikkati çekmeye devam ediyor.

Dünya golfünün en iyileri beşinci kez Belek’te buluşacak. European Tour Rolex Serisi’nin altıncı ayağı olan Turkish Airlines Open, 2 Kasım Perşembe sabahı ilk raundla start alacak. Bu yıl da Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenecek olan 7 milyon dolar toplam ödüllü organizasyonda üçü Türk 78 sporcu yarışacak.

Avrupa Turu’nda Race to Dubai sıralamasında ilk 70 sırada yer alan oyuncuların katılabildiği turnuvada bu yıl, 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Justin Rose ve gümüş madalya kazanan Henrik Stenson’ın yanı sıra Turkish Airlines Open’ın son şampiyonu Thorbjorn Olesen, kariyerinde üç major şampiyonluğu bulunan Padraig Harrington, Avrupa'nın Ryder Cup ikonu Ian Poulter, Race to Dubai listesinin ilk sırasında yer alan Tommy Fletwood ve Avrupa Turu’nun iddialı isimlerinden İngiliz golfçü Tayrel Hatton da mücade edecek.

Turkish Airlines Open’da bu yıl beşinci kez sahaya çıkacak Türk oyuncu Ali Altuntaş, ilk kez profesyonel olarak mücadele verecek. Altuntaş’ın yanı sıra amatör oyuncular Leon Kerem Açıkalın ve Taner Yamaç da organizasyonda Türkiye Golf Federasyonu kontenjanıyla boy gösterecek.

Turkish Airlines Open, sekiz ayaklı Europen Tour Rolex Serisi’nin altıncı ayağı olma özelliğini taşıyor.

Dört yıl içinde ülkemizin en geniş ve en etkili tanıtım araçlarından biri haline gelen Turkish Airlines Open, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 330 milyon hanede izlenmişti. European Tour Rolex Serisi’nin basın toplantısı yarın saat 10.00'da Regnum Carya Otel'de yapılacak.

Mustafa Karagöl

