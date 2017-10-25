Turkish Airlines Open için geri sayım başladı

Dünya golfünün en iyileri beşinci kez Belek’te buluşacak. European Tour Rolex Serisi’nin altıncı ayağı olan Turkish Airlines Open, 2 Kasım Perşembe sabahı ilk raundla start alacak. Bu yıl da Belek’teki Carya Golf Kulübü’nde düzenlenecek olan 7 milyon Dolar toplam ödüllü organizasyonda üçü Türk 78 sporcu yarışacak.

Birçok ünlü isim sahne alacak

Avrupa Turu’nda Race to Dubai sıralamasında ilk 70 sırada yer alan oyuncuların katılabildiği turnuvada bu yıl, 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Justin Rose ve gümüş madalya kazanan Henrik Stenson’ın yanı sıra Turkish Airlines Open’ın son şampiyonu Thorbjorn Olesen, kariyerinde üç major şampiyonluğu bulunan Padraig Harrington, Avrupa'nın Ryder Cup ikonu Ian Poulter, Race to Dubai listesinin ilk sırasında yer alan Tommy Fletwood ve Avrupa Turu’nun iddialı isimlerinden İngiliz golfçü Tayrel Hatton da mücadele edecek.

Ali Altuntaş, ilk kez profesyonel olarak mücadele edecek

Turkish Airlines Open’da bu yıl beşinci kez sahaya çıkacak Türk oyuncu Ali Altuntaş, ilk kez profesyonel olarak mücadele verecek. Altuntaş’ın yanı sıra amatör oyuncular Leon Kerem Açıkalın ve Taner Yamaç da organizasyonda Türkiye Golf Federasyonu kontenjanıyla boy gösterecek. Turkish Airlines Open, 8 ayaklı Europen Tour Rolex Serisi’nin altıncı ayağı olma özelliğini taşıyor. Dört yıl içinde Türkiye’nin en geniş ve en etkili tanıtım araçlarından biri haline gelen Turkish Airlines Open, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 330 milyon hanede izlenmişti.