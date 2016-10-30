Turkish Airlines Amateur World Golf Cup 2016 Turnuvası Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Titanic Deluxe Glof Club’da başladı. 3 gün sürecek olan turnuvaya Almanya, Fransa, Belçika, Mısır, Singapur, Tayvan, Japonya, Amerika, Güney Afrika gibi çoğunluğu Avrupa’dan olan 63 ülkeden 100 amatör golfçü katıldı. 4 yıldır Türk Hava Yolları’nın kendi adıyla düzenlediği ve kısa sürede dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen Turkish Airlines Amaeur World Golf Cup’ın büyük finali 1 Kasım'da sona erecek. Turnuvaya katılan golfçüler en iyi amatör golfçü olmak için yarışacak. Turnuvada ilk 6’ya giren golfçüler 3-6 Kasım tarihlerinde Regnum Carya Golf Club'da yapılacak olan Turkish Airlines Open Pro+am Turnuvası’nda ünlü golfçülerle oynama şansına sahip olacak.

Titanic Deluxe Golf Club Müdürü Murat Konuk yaptığı açıklamada, “İlk kez düzenlemiş olduğumuz turnuvanın başarılı olmasını ümit ediyorum. Önümüzdeki senelerde de bu turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Sedat Temel