Turkish Cargo 2018’de iki milyon ton kargo hedefliyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo terminalinde gece vardiyasında çalışan personellerle bir araya geldi. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Aycı, burada yaptığı konuşmada kargo taşımacılığında Turkısh Cargo’nun 2018 hedeflerinden bahsetti. Aycı bu yılın 1 milyar 540 milyon dolar ciroya ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

2018’de kargo hedef 1,5 milyar doları geçmek

2017 yılının kargo taşımacılığında çok verimli geçtiğini vurgulayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “2017 yılında 1,1 milyon ton kargo taşıdık ve şuanda dünyada 82 noktaya ulaştık. En son Miami’yi eklediler, şimdi de Bogota’yı ekleyecekler. Biz 1,3 milyar dolarlık bir gelirle de bir milyar dolar bariyerini de aşmanın muvaffakiyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki sene için de 1,5 milyar doları geçen bir hedefi de inşallah başaracağız” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki 5 büyük hava kargodan birisi THY’nin kargosu olacak”

2018 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, “Hedefimiz şuanda yeni havalimanımıza iki milyon tonluk bir yatırım yapıyoruz. O iki milyon tonluk kapasiteyi doldurma hedefindeyiz. Doldurduğumuz zaman ne olacak? İlk 5’e gelmiş olacağız ve dünyadaki 5 büyük hava kargodan birisi Türk Hava Yolları’nın kargosu olacak. Bu ne getirecek? Bizim ihracatçımızın, sanayicimizin bütün ürünleri büyük bir süratle dünya pazarlarına arz edilmeye başlanacak. Dünya pazarlarında artık daha fazla söz sahibi olarak Türk malları artık dünyada daha hızlı dolaşıma girecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Talimatı yönetim kurulu başkanı olarak bizzat vereceğim”

Turkish Cargo bünyesinde görev yapan taşeron işçilerin taleplerine de değinen İlker Aycı, taşeronların beklentilerinin karşılanacağını belirterek, “Arkadaşlar biliyoruz bizden beklentileriniz var. Hemen yönetim kurulumuzla birlikte sür'atli bir çalışmayı yapacağız ve taşeronlarla ilgili de gönül alma operasyonuna girişeceğiz. Özellikle doğum ve ölümlerle ilgili olan ücretlerin takdir edilmesi noktasında ve birkaç günde bir mazeret izni olayının sene içerisinde verilmesi noktasında gelen talepler var. Bizler sizlere iyi bakacağız ki siz de bu işleri omuzlarımızda taşıyıp alın terinizle bu şirketi daha yukarılara taşıyasınız. Elbette doğum ve ölüm izinleriyle ilgili ücretlerin de bundan böyle ödenmesi noktasında da talimatı yönetim kurulu başkanı olarak bizzat vereceğim” dedi.

Ferhat Yasak