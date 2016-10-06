MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
45' GOOOOL! Ozan Tufan
42' Enes topla ceza sahasına ilerledi. Rakibin arkadan yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Serbest vuruş kullanacağız.
27' Maalesef yine gol! Kravets
24' Maalesef gol! Andriy Yarmolenko
15' Emre Mor topla beraber çıktı. Cenk'e pasını verdi. Sol kanatta bindirme yapan Hakan'ı düşündü. Pas kısa kaldı.
10' Viktor Kovalenko ceza sahası dışında topla buluştu. Vuruşunda top üstten auta çıktı.
1' Mücadelede ilk yarı başladı.Maalesef yine gol! Kravets