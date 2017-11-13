Türkiye 2-3 Arnavutluk|Türkiye Arnavutluk Maçı Geniş Özeti

Türkiye, Arnavutluk ile karşılaştı. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Nikolov Kabakov yönetti.Mücadele Arnavutuk'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

TÜRKİYE 2-3 ARNAVUTLUK

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Kenan Karaman sol çaprazdan pasını Cenk’e verdi. Cenk’in, ceza alanı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci kolaylıkla kontrol etti.

12. dakikada Oğuzhan’ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun sağ çaprazdan vuruşunda top yandan auta gitti.

16. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda serbest vuruşu kullanan Oğuzhan Özyakup’un penaltı noktasına yaptığı ortaya Okay’ın yaptığı kötü vuruş auta çıktı.

17. dakikada Cengiz’in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Cenk’in, rakibini geçtikten sonra hafif sağ çaprazdan sert vurduğu topu kaleci Berisha tokatladı. Altı pas üzerine düşen topu Arnavutluk savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada sağ kanattan Cengiz ile Hakan’ın paslaşması sonucunda Cengiz, ceza alanı içerisinde topla buluştu. Cengiz’in yerden altı pas içerisine doğru pasında Kenan Karaman topa dokunamadı.

24. dakikada kazanılan kornerde Hakan’ın arka direğe ortasına Çağlar kafayı vurdu ancak kaleci Berisha üzerine gelen topu rahatlıkla tuttu.

25. dakikada ani gelişen Arnavutluk atağında Roshi sağ kanattan sıfıra kadar indi. Roshi’nin yerden ortasına Sadiku gelişine vurarak topu ağlara yolladı. 0-1

39. dakikada sağ kanattan gelişen Arnavutluk atağında Roshi’nin arka direğe ortasına iyi yükselen Sadiku kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

40. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top az farkla auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Cenk Tosun’un ceza alanı içerisi sol kanat sıfırından ön direğe verdiği pasta Cengiz Ünder’in dokunuşu ağlarla buluştu. 1-2

54. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Cenk Tosun’un sol ayağıyla sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

56. dakikada ceza alanı içerisine atılan topta Sadiku topu güçlükle kontrol etti. Sadiku, Uğur’u geçmeye çalışırken boşta kalan topu Grezda sert bir vuruşla ağlara yolladı. 1-3

61. dakikada Oğuzhan’ın ara pasını Cenk Tosun topuğuyla ceza alanı içerisinde bulunan Emre Akbaba’ya bıraktı. Emre’nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruş kalecinin sağından ağlara gitti. 2-3

63. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Berisha kurtardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Nikolov Kabakov xx, Martin Veselinov Margaritov xx, Martin Emilov Venev xx

Türkiye: Volkan Babacan xx, Barış Yardımcı xx (Ozan Tufan dk. 46 xx), Serdar Aziz xx (Uğur Demirok dk. 46 xx), Çağlar Söyüncü xx, Atila Turan xx (İsmail Köybaşı dk. 46 xx), Okay Yokuşlu xx, Oğuzhan Özyakup xxx, Hakan Çalhanoğlu xx (Yusuf Yazıcı dk. 75 x), Cengiz Ünder xxx (Enes Ünal dk. 72 x), Kenan Karaman xx (Emre Akbaba dk. 60 xx), Cenk Tosun xx

Yedekler: Okan Kocuk, Harun Tekin, Selçuk İnan, Deniz Türüç, Yunus Mallı, Erol Alkan

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Arnavutluk: Berisha xx, Lenjani xx (Ajeti dk. 57 xx), Hysaj xx, Mavraj xx, Veseli xx, Memushaj xx, Lilaj xx (Lila dk. 86 ?), Xhaka xx, Roshi xxx (Kamer dk. 67 xx), Grezda xx (Ajdarevic dk. 81 x), Sadiku xxx (Aliji dk. 67 xx)

Yedekler: Hoxha, Djimsiti, Llullaku, Ahmedi, Ramadani, Balliu

Teknik Direktör: Christian Panucci

Goller: Cengiz Ünder (dk. 47), Emre Akbaba (dk. 61) (Türkiye), Sadiku (dk. 25 ve 39), Grezda (dk. 56) (Arnavutluk)

Kırmızı Kart: Ledian Memushaj (dk. 42) (Arnavutluk)

Sarı Kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun (Türkiye)

Lucescu: "Gurbetçi oyuncuların ilk tercihi Almanya"

Almanya’da ve Avrupa’da oynayan gurbetçi oyuncuların ikinci tercihinin A Milli Takım olduğunu ifade eden Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, “Genç ve tecrübeli yetenekli oyuncuların birçoğu Almanya’da oynuyor. İlk tercihleri Almanya, ikinci tercihleri Türkiye" dedi.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile oynanacak maç öncesi milli oyuncu Okay Yokuşlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

“Yok etmek çok kolay ama inşa etmek zor bir şey”

Öz eleştiri yapmanın şu an kolay olmadığını ifade eden Lucescu, “İlk maçı Ukrayna’ya karşıydı. 3 günlük kısa bir zamanda hazırlanmak zorundaydım. Bu yüzden daha tecrübeli oyuncuları çağırdım ki daha çok alışkanlıkları olan oyunculardı. Tabii ki gençleri de bu durumda 15-20 dakika oynatmak zorunda kaldık. Entegrasyonu daha kolay aşacaklarını düşündüm ama çok kolay olmadı. Kolay değil, milli takımda oynayan ama kendi kulübünde oynayamayan oyuncuyu bir seviyeye getirmek. Bu ayları geçtik. Önümüzde 2 maç var aynı sorun. Bildiğiniz gibi yok etmek çok kolay ama inşa etmek zor bir şey” dedi.

“Romanya maçında 3 tane oyuncum milli takımda ilk defa oynadılar”

Büyük kulüplerden değil ama kendi kulüplerinde oynayan oyuncuları çağırdığını ifade eden Lucescu, oyunculara felsefesini aktardığını dile getirdi. Rumen teknik adam, “Sonuç önemli ama öncelik değil. Yine tekrar ediyorum daha önce milli takımdaki tecrübeli oyuncuların hiçbirini bırakmış değilim. Sakatlıktan dolayı gelmediler. Onları tekrar çağıracağım onlarla ilişiğimi kesmiş değilim. Tolgay, Gökhan bunları görmek istiyorum ama onlar da sakatlar, hazır değiller. Romanya maçında 3 tane oyuncum milli takımda ilk defa oynadılar. Atilla Turan, aynı pozisyonda olan başka oyuncularla rekabete girdi. Bu güzel bir şey. Gelecekte onun da bu takımda oynama şansını gösterdi. Elemelerde onun gelişimini göreceğiz ve takip edeceğiz. Kenan Karaman bende iyi bir intibah uyandırdı. Barış Yardımcı, maalesef yanımıza hemen gelmedi. Bir gün sonra gelip katıldı. Bir günümüz oldu onunla ama onun hocası Paul Le Guen ile görüştüm çağırmadan önce, milli takıma entegrasyonuna inancının olduğunu söyledi. İyi bir oyuncu olduğunu ve oyununun işimize yarayacağını söyledi” şeklinde konuştu.

“Emre Mor’un sakatlığı üzücü”

Emre Mor’un ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın kendileri için şanssızlık olduğunu belirten Mircea Lucescu, “Emre Mor’un ayak bileğindeki sakatlık bizim için sıkıntı oldu. Kendi takımında oynaması içinde kendisiyle görüştüm” dedi.

“Takım antrenörleri gençlere biraz daha önem vermeli”

Çok iyi ve genç bir ekip oluşturduklarını dile getiren Mircea Lucescu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok iyi ve genç bir grup elde ettik. Bunlarla birlikte çalışırken iyi sonuçlar alabilecek grup oluşturduk. Milli takım formasını taşıma imkanı verdik. Artık bundan sonrası onların çalışmasına bağlı. Bundan sonraki ilk maç mart ayında, kulüplerindeki ilerleme bu formayı ne kadar hak ettiklerini gösterecek. Bu yüzden takım antrenörlerinden rica ediyorum. Bu gençlere biraz daha önem vermeleri mümkünse çok iyi olacak. Hem oynamaları açısından hem de Türk Milli Takımı’nın geleceği için çok önemi bir konu.”

“22-23 yaşındaki çocuklardan 30 yaşındaki insanın olgunluğunu bekliyoruz”

Türk futbolunda yeni bir nesil oluşturmak üzere olduklarını söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü, “Yeni bir neslin başlangıcı da diyebiliriz. Bu neslin de bir yere gelmesi için sabra ihtiyaç var. Bu konuda kendilerine çok güveniyorum. Olgunlaşma döneminin hızlanması için onlarla görüşüyor ve anlatıyorum. Olgunlaşma süresinin hızlanması için. Onlar içinde kolay değil tabi ki. Öyle bir şey bekliyoruz ki 22-23 yaşındaki çocuklardan 30 yaşındaki insanın olgunluğunu bekliyoruz” dedi.

“Yediğimiz gollerin hepsi bizim ayağımızdan çıktı”

Oyunu kontrol etmeyi bilen bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden tecrübeli teknik direktör, “Son maçın ikinci yarısında bunu yaptık. Son 2 maçta Romanya ve Finlandiya maçlarında fizik olarak onlardan eksik olmadığımızı gösterdik. Ama şimdi onlar kadar koşuyoruz, bu saatten sonra bu koşuların daha etkili şekilde olmasını öğreteceğiz. Tecrübemizin eksik olduğunu görüyoruz. Oynadığımız tüm maçlara baktığımız zaman yediğimiz gollerin hepsi bizim ayağımızdan çıktı. Kontrataktan yedik. Rakip bizden daha iyi olduğu için ya da hazırlanmış bir hücumdan yediğimiz bir gol yok. Bizim hücum yaptığımız anlarda kontra ataktan yediğimiz goller. Bu orta sahadaki oyun planını uygulayamamaktan kaynaklanıyor. Bunu da çözeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençler arasında güzel bir rekabete var”

Arnavutluk maçında birkaç değişik oyuncunun sahada olacağını belirten Lucescu, "Emre Akbaba’yı, Deniz Türüç’ü görmek istiyorum. Kendi ekiplerinde önemli olan oyuncuların, milli takımda da bunları göstermelerini bekliyorum. Gençler arasında güzel bir rekabete var. Hepsi aynı seviyede, eskiden tecrübeliler olduğu zaman gençler büyüklerine saygı duyuyordu. Şimdi hepsi aynı yaşta ve rekabet ediyorlar. Hırslı bir ekip istiyorum. Tek gerçek var saha. Sahada olmak için o formayı taşımak için iyi bir mücadele yapmaları lazım. Pozitif yönden rekabetten bahsediyorum. Takımlarındaki performans sayesinde buraya geliyorlar” diye konuştu.

“Ekip ruhunu tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor”

Ruhsuz bir ekip görüntüsü çizdikleriyle ilgili gelen soruya Mircea Lucescu, şu cevabı verdi.

“Bu ekip ruhunu tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray ve Beşiktaş dönemlerim oldu. Galatasaray’ı çalıştırdığım dönemde 8 tane oyuncum milli takıma gidiyordu. Bu tip ruh istiyorum. Buna uymayan oyuncu olursa onların yerine başka oyuncular gelir. Oyuncuları milletler arası, uluslararası seviyeye çekeceğiz. Ondan sonra onları bu güvenle bir yerlere getireceğiz.”

“Bizim oyuncular olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına gitmeleri gerekiyor”

Oyuncuların kendi kulüplerinde bir yere gelmek için çalışması gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, “Oyuncu kendi kulübünde bir yerlere gelmek için çalışacak. Oyuncu antrenörlerinden rica ediyorum bu oyunculara biraz daha zaman versinler. Ellerindeki takıma verilmesi gerekeni ben söyleyemem ama onlarında özel bir ilgi demesem bile milli takım oyuncusu olmaları açasından biraz daha şans verilmesi gerekiyor. İnşallah onlara verdiğim felsefe kendi kulüplerinde de kendilerine yardımcı olacaktır. Yarın oynayacağımız Arnavutluk ekibinin 7-8 tane oyuncusu İtalya’da oynuyor. Çok büyük kulüplerde oynamasalar bile yurt dışında oynuyorlar. Bizim oyuncularımızda belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına gitmeliler. Büyük takımlarda da oynayanlar var. Arnavutluk’ta İtalya’da, Rusya’da oynayan var. Bizim oyuncularında olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına gitmeleri gerekiyor. Oynayan oyunculardan kurulu takımı oluşturmak daha kolay” dedi.

“Ozan Tufan daha önce sağ bek oynadığı için orada tercih ettim”

Ozan Tufan’ın son Romanya maçında sağ bek oynatılmasıyla ilgili gelen soruya Mircea Lucescu,

“Kadroda orada oynatacağım başka bir oyuncu yok ki. Barışı bir gün önce çağırdık. Kaan, sakattı gitti. Bu grupta daha önce orada oynayan oyuncu yok ki. Ozan daha önce orada oynadığı için oynattım öyle bir imkan vardı. Gençlerbirliği’nden Uğur ve Ahmet’i izledim ama yeterli görmedim. Sabri’yi denedim. O da olmadı. Burada 22-23 oyuncumuz var. Romanya’nın 29, Arnavutluk’un 28 oyuncusu var. Hollanda ikinci liginde oynayan Erol’u getirdik, görmek için. Genç milli takımda da oynadı” diyerek cevap verdi.

“A Milli takım ikinci tercihleri”

Almanya’da birçok oyuncu seyrettiğini ancak bu oyuncuların milli takım tercihlerinin ikinci tercihi Milli Takım olduğunu ifade eden Lucescu, “Genç ve tecrübeli yetenekli oyuncuların bir çoğu Almanya’da oynuyor. İlk tercihleri Almanya, ikinci tercihleri Türkiye. Tarkan Serbest’i milli takıma almak istedim. Avusturya Wien’de oynuyor. Biraz beklemek istedi. Avusturya’dan teklif bekliyor, olmazsa gelmek istiyor” diye konuştu.

“Kamptan kampa gelip evime giden bir yapım yok”

Büyük umutlar vaat eden, genç bir ekipleri olduğunu söyleyen Lucescu, “Onlara yardım edeceğim ve iyi bir ekip olacak. Bir tane isim üzerine geri dönmenin önemi yok. Çözümü olan yargılama olmalı diye düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım ama iyi bir ekip yapacağıma inanıyorum. Bu sadece benim sorumluluğum değil Türkiye’de çalışan herkesin sorumluluğu. Benim de sorumluluğum, sorumluluğu da almasını bilirim. U21’de çok iyi bir potansiyel var. Onların da maçlarını seyredeceğim. Onlardan da bazı oyuncu alacağım. Türk futbolunun geleceği için çalışıyorum. Boş durmuyorum. Kamptan kampa gelip evime giden bir yapım yok. Ben zaten burada yaşıyorum. Benim için önemli olan yarın Arnavutluk’a karşı iyi ve güzel bir maç çıkaracağız. Onu umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Okay: “Hocanın felsefesini sahaya yansıttığımız zaman başarıların geleceğini düşünüyorum”

Trabzonspor forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Okay Yokuşlu ise, “Çok iyi jenerasyon olduğumuzu düşünüyorum. Çok yetenekli ve nitelikte oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Biraz sabır ve zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Oynama alışkanlığımızı, felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Öz güven hemen olmuyor. Biraz zaman içerisinde kazanmayı uymuyoruz. Takım uyumumuz iyi. Hocanın felsefesini sahaya yansıttığımız zaman başarıların geleceğini düşünüyorum” dedi.

Ömer Toprak kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı defans futbolcusu Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Ömer Toprak, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intetnet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Arnavutluk ile yarın Antalya'da özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlılarda Ömer Toprak'ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Tedavisi dolayısıyla milli takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak'ın bugün Almanya'ya döneceği belirtildi.

Panucci: “Türk milli maçını ciddiye almalıyız”

Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci, “Oyuncularım çok çalıştı. Çok ciddi çalıştı. Çok kolay bir durumda değiliz. Maçı ciddiye almamız gerekiyor. Takımımızla gurur duyuyoruz, inşallah maçta iyi bir sonuç alırız” dedi.

Pazartesi günü saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda Türkiye A Milli Takım ile karşılaşacak Arnavutluk’ta İtalyan Teknik Direktör Christian Panucci, basın toplantısında konuştu. Basın toplantısına 44 yaşındaki teknik adam ile birlikte kaleci Etrit Berisha katıldı.

“Maçı ciddiye almamız gerekiyor”

Futbolcuların maça çok iyi hazırlandığını ifade eden Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci, “Oyuncularım çok çalıştı. Çok ciddi çalıştı. Çok kolay bir durumda değiliz. Maçı ciddiye almamız gerekiyor. Takımımızla gurur duyuyoruz, inşallah maçta iyi bir sonuç alırız” dedi.

“Arnavutluk ciddi bir takım herkes bunu bilmeli”

Sakat oyuncularının olduğunu ve yarın ki maçta kendileriyle beraber olamayacağını ifade eden Panucci, “3 sakat oyuncumuz var. 3 oyuncunun sakatlığı takım için ciddi bir şey. Bu futbolcular gerçekten bir sorun yaşamışlarsa ciddi bir raporla gelmeli. Bazı oyuncularım rapor almış ama sorduğunda iyiyim dediler. 2’si oynamayı denediler ama durumları iyi olmadığı için bizimle değiller. Biri denemedi bile. Arnavutluk ciddi bir takım herkes bunu bilmeli. Ne kadar sakat olduklarını belirtmedikleri sürece oynayamaya gelmeliler” dedi.

“Haziran’a kadar yeni yetenekler aramaya devam edeceğiz”

Haziran’a kadar yeni yetenekler aradıklarını ifade eden Panucci, “Haziran ayına kadar yeni yetenekler aramaya devam edeceğiz. Yarın göreceğiniz şuan ki en yetenekli oyuncular olacak. Yeni bir şey görmeyebilirsiniz” diye konuştu.

“Naser Aliji’nin durumuna çok üzülüyorum”

Naser Aliji’nin durumuna çok üzüldüğünü ifade eden Christian Panucci, “Naser Aliji’nin durumuna çok üzülüyorum. Biz bir takımdan önce bir aileyiz. Onun durumunu da yakından takip ediyorum. Ocak ayına kadar inşallah ona da bir takım buluruz. Ondan sonra da takımda olan her oyuncunun bir takımı olmuş olur” dedi.

Berisha: “Kupalara gitmek için çok çalışıyoruz”

Kupalara gitmek için çok çalıştıklarını söyleyen Arnavutluk Milli Takım Kalecisi Etrit Berisha, “Biz çok çalıştık. Her ihtimali göz önüne alıyoruz. Her maçı öneme alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türk takımından kimseden korkum yok”

Berisha, “Türk takımında güzel ve yeni yetenekler var. Her şeyden haberimiz var. Biz çok çalıştığımız için umutluyuz. Türk takımından kimseden korkum yok ama biliyorum ki zor bir maç olacak” dedi.



