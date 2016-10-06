A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemeleri 2. maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Konoplyanka’nın Şener’den sıyrılıp şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

12. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından topla buluşan Mehmet Topal’ın şutunu kaleci Pyatov kontrol etti.

23. dakikada Ömer Toprak, Kravets ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Yarmolenko, topu Volkan’ın uzandığı köşeden filelere yolladı. 0-1

27. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topu göğsüyle kontrol eden Yarmolenko, pasını Kravets’e aktardı. Bu oyuncu da topu ağlara gönderdi. 0-2

41. dakikada sol kanattan Zinchenko’nun ortasında altı pas içinde Kravets’in şutunda top üstten auta çıktı.

43. dakikada Enes Ünal’ın düşürülmesiyle ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ozan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

54. dakikada orta sahadan Caner’in serbest vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kaan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada sol kanattan Sobol’un yerden ortasında ön direkte Kravets’in şutunda top önce Volkan Babacan’a ardından da üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda kaleci Pyatov topu çeldi.

70. dakikada Ukrayna yarı alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu’nun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cenk Tosun’un şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Konoplyanka’nın pasında ceza yayının hemen sağından Sydorchuk’un gelişine şutunda kaleci Volkan güçlükle topu çeldi.

80. dakikada Stepanenko’nun ceza sahası içinde Cenk’in formasını çekmesinden dolayı hakem Grafe penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. 2-2

90+4. dakikada ceza yayının biraz gerisinden Hakan Çalhanoğlu’nun serbest vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Manuel Grafe xx, Thorsten Schiffner xx, Holger Henschel xx

Türkiye: Volkan Babacan xxx, Şener xx, Ömer Toprak xx, Hakan Balta xx (Kaan Ayhan dk. 46 xx), Caner xx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xxx (Volkan Şen dk. 77 xx), Emre Mor xxx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Enes Ünal x (Tolga Ciğerci dk. 46 xx), Cenk Tosun xx

Yedekler: Onur Kıvrak, Harun Tekin, Okay Yokuşlu, Yasin Öztekin, Yunus Mallı, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Çağlar Söyüncü, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Fatih Terim

Ukrayna: Andriy Pyatov xx, Bohdan Butko xx, Eduard Sobol xx, Olexandr Kucher xx, Taras Stepanenko xx, Andriy Yarmolenko xx, Viktor Kovalenko xx, Ivan Ordets xx, Olexandr Zinchenko xx (Sydorchuk dk. 46 x), Yevhen Konoplyanka xx (Petriak dk. 82 x), Artem Kravets xx (Zozulya dk. 73 x)

Yedekler: Denys Boyko, Oleksii Shevchenko, Yevhen Khacheridi, Ruslan Rotan, Maksym Malyshev, Artem Fedetskiy, Serhiy Rybalka, Yevhen Shakhov, Serhiy Kryvtsov

Teknik Direktör: Andriy Shevchenko

Goller: Ozan Tufan (dk. 45+1), Hakan Çalhanoğlu (dk. 81 pen.) (Türkiye), Yarmolenko (dk. 24 pen.), Kravets (dk. 27) (Ukrayna)

Sarı kartlar: Caner, Hakan Çalhanoğlu, Emre (Türkiye), Ordets, Stepanenko, Sobol, Zozulya (Ukrayna)

Maalesef yine gol! Kravets