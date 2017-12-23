Diğer
Kategoriler

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı Sinop’ta açılış seremonisi ile başladı.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası başladı

23 Aralık 2017 23:27

Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir gibi usta bilardocuların da ter dökeceği Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final maçları 23-26 Aralık tarihleri arasında Sinop Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek. Bilardo şöleninde Türkiye’nin en iyi 32 bilardocusu kozlarını paylaşacak.

Seremoniye Sinop Valisi Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı J. Albay Halil Altıntaş, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş, Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, Sinoplu eski futbolcu Hakan Ünsal ve bilardo severler katıldı.

Final etabı, Sinop Valisi Hasan İpek’in Dünya Şampiyonu Semih Saygıner'ın vuruşuyla başladı.

Vali Hasan İpek, Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı’nda mücadele etmek için Sinop’a misafir olan dünyaca ünlü sporcuları şehirde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 

Osman Aksu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç