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Türkiye 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Kudüs’te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası yaşanan katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygı ile anmak maksadıyla 3 gün süre ile yas ilan edilmesine karar verilmiştir” dedi.

Türkiye 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti!

14 Mayıs 2018 22:28

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bozdağ, “Kudüs’te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası yaşanan katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygı ile anmak maksadıyla 3 gün süre ile yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır. Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimiz istişare maksadıyla Ankara’ya çağrılmıştır. Yarın, TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak, hükümetimiz de bu konu ile ilgili TBMM'ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle BM Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir” ifadelerini kullandı.  

 

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