Türkiye 3 ülkede atağa kalkıyor

Ticaret Bakanlığı eylem planlarında son aşamaya geldi. Hâlihazırda taslaklarda yerel parayla ticaret, turizm faaliyetleri, Türkiye Ticaret Merkezleri'nin kurulması, uçuşların artırılması gibi son derece kritik ticari hedefler bulunuyor.

HİNDİSTAN: DÜĞÜN TURİZMİ DESTEKLENECEK

¥ THY, yeni uçuş hatları açacak ve halihazırdaki frekans sayısı artırılacak.

¥ Özellikle düğün turizminin desteklenmesi için THY tarafından bilet desteği sağlanacak.

¥ Yerel paralarla ticaret geliştirilecek. Hindistan ile SWAP anlaşması imzalanacak.

¥ İhracatı artırmak için öncelikli bölgeler ve sektörler belirlenecek.

¥ Ülkedeki fuarlara katılım artırılacak.

¥ İki ülke iş insanlarının bir araya getirilmesi sağlanacak.

¥ Hindistan tarafından uygulanan ticari vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yürütülecek.

¥ Müteahhitlik heyetleri çıkarma yapacak.

¥ Türkiye'nin yatırım teşvik sistemi, Hintli yatırımcılara tanıtılacak.

¥ Türk bankalarından alınan teminat mektuplarının Hintli işverenlerce kabul edilmesi sağlanacak.

¥ Ülkede bir Türkiye Ticaret Merkezi kurulacak.

¥ AVM ve zincir mağazalarda Türk ürünleri için stantlar oluşturulacak.

MEKSİKA: TÜRK DİZİLERİYLE BÜYÜK TANITIM

¥ Meksiko City, Monterrey, Guadalajara ve Queretaro şehirlerine yönelik, pazara giriş çalışmaları yapılacak.

¥ Meksiko City'de Türkiye Ticaret Merkezi açılacak.

¥ THY'nin Meksiko City'ye doğrudan seferler başlatacak.

¥ Türk dizi oyuncularının Meksika'yı ziyaret etmeleri sağlanacak.

¥ Türk yatırım ortamı Meksikalı firmalara tanıtılacak.

¥ Dünyanın en büyük otomotiv üretim üslerinden olan bu ülkeye, 6 ayda bir sektör çıkarması yapılacak.

¥ Türk film ve dizi sektörü ile ilgili Meksika'da bazı sorunlar olduğu ifade ediliyor. Yerli üretimin korunması için Türk dizilerinin engellendiği ve dizilerin yayın haklarının satın alınarak, “yayınlamama yoluna gidildiği” belirtiliyor. Bu sıkıntıların aşılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, ilgili otoritelerle görüşecek. Sınırlamaların azaltılması veya kaldırılması için girişimlerde bulunacak.

RUSYA: GIDA SATIŞLARI HIZLI ARTACAK

¥ Ticaret Bakanlığı, Rusya'daki teşkilatını güçlendirecek.

¥ Bu ülke ile ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri hızlandırılacak.

¥ İhracata yönelik ilave destekler sağlanacak.

¥ Vize serbestisi tekrar yürürlüğe girene kadar, ticari vize işlemleri kolaylaştırılacak.

¥ Rusya'da yerleşik olarak iş yapan firmalara, Türkiye'den gerçekleştirecekleri ithalat için Eximbank kredi sağlayacak.

¥ Yerel paralarla ticaret artırılacak.

¥ Türk ve Rus vatandaşlara yönelik burs imkanları güçlendirilecek.

¥ Gıda başta olmak üzere Türk ürünlerinin tanıtımı için çalışmalar yürütülecek.

¥ Rusya'da yatırımları bulunan Türk firmaların sorunları tespit edilecek.

¥ Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası bünyesinde, bölgesel altyapı projelerine kaynak sağlanması planlanıyor.

¥ Türk firmalarının Rusya ile ticarette sanal ödeme sistemlerini kullanmaları için bilgilendirme yapılacak.