Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2016 yılı Ocak-Ekim ayı raporunu açıkladı. Buna göre AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı yüzde 7,5 arttı ve 14 milyon 718 bin 760 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı döneminde toplam 13 milyon 690 bin 503 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde İsviçre’de yüzde 3,3, Hollanda’da yüzde 2,8 düşüş yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 36,9, Litvanya yüzde 27,8 ve Macaristan yüzde 21,1 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ekim ayında yüzde 0,6 azaldı ve 1 milyon 331 bin 900 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı ayında ise toplam 1 milyon 339 bin 979 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ekim ayında daralma yaşayan ülkeler; yüzde 17,4 ile Hollanda, yüzde 9,4 ile İrlanda, yüzde 7,6 ile İsviçre, yüzde 7,5 ile Norveç, yüzde 6,6 ile Almanya, yüzde 4,4 ile Macaristan ve yüzde 4,4 ile Fransa oldu. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 15,4, İzlanda yüzde 15,2 ve İtalya yüzde 13,4 oranlarıyla yer aldı.

Türkiye 6’ncı sırada

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, yüzde 3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,9 arttı ve toplam 12 milyon 748 bin 741 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde ise 11 milyon 920 bin 693 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 ile Hollanda’da ve yüzde 3,5 ile İsviçre’de düşüş yaşandı.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 35,9 ile İzlanda, yüzde 21,9 ile Macaristan ve yüzde 20,4 ile Letonya oldu. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Ekim ayında 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı ve toplam 1.140.742 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Ekim ayında ise 1 milyon 143 bin 952 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 22,2 ile Hollanda, yüzde 12,4 ile İrlanda, yüzde 9,6 ile Norveç’te yaşanırken düşüş yaşayan diğer ülkeler arasında; yüzde 7,3 ile İsviçre, yüzde 5,6 ile Almanya, yüzde 4 ile Fransa yer aldı.

2016 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 18 ile Hırvatistan, yüzde 12,4 ile İzlanda ve yüzde 12,3 ile Slovakya oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, yüzde 0,8 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 11,6 arttı ve 1 milyon 626 bin 732 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde 1 milyon 457 bin 762 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla düşüş yüzde 8,5 ile Letonya’da ve yüzde 2,5 ile İsviçre’de yaşandı. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 42,2, İzlanda yüzde 42,2 ve Slovenya yüzde 32,2 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ekim ayında yüzde 1 azaldı ve 155 bin 360 adede düştü. 2015 yılı aynı döneminde 156 bin 896 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ekim ayında en fazla düşüş yüzde 27,4 ile Letonya, yüzde 23,5 ile Slovakya, yüzde 22 ile Litvanya, yüzde 13,2 ile Almanya ve yüzde 11 ile İsviçre’de yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 47,7, İzlanda yüzde 39,6 ve Bulgaristan yüzde 25,4 oranlarıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, yüzde 6,7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4’üncü sırada yer aldı.