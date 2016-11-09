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Türkiye-ABD İş Konseyi’nin 'Donald Trump' coşkusu

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) üyeleri, Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump’un başkanlık yarışında galip gelmesini coşkuyla karşıladı. Trump’un konuşmasını hep birlikte dev ekrandan izleyen konsey başkanı ve üyeleri birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Türkiye-ABD İş Konseyinin Donald Trump coşkusu

09 Kasım 2016 12:46
Türkiye-ABD İş Konseyi’nin 'Donald Trump' coşkusu - Tıkla İzle

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) üyeleri, Cumhuriyetçi parti adayı olan Donald Trump’un başkanlık yarışında galip gelmesini coşkuyla karşıladı. Başkanlık yarışını, başladığı andan itibaren bir otelde canlı olarak takip eden konsey üyeleri, sabah saatlerinde Trump’un başkanlık yarışında öne geçmesini mutlulukla karşıladı. Saatler sonra Trump’un başkanlığının kesinleşmesinin ardından konsey üyeleri birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Dev ekrandan Trump’un konuşmasını izleyen üyeler, sık sık alkış tuttu.

“Türkiye ile olan ilişkilerde böyle yeni bir enerji ve taze bir kan çok verimli olacak”
Donald Trump’un yeni ABD Başkanı seçilmesi hakkında düşüncelerini ifade eden TAİK Başkanı Ekim Alptekin, “Çok heyecanlı ve şiddetli bir kampanya oldu. Böyle bir sonuç beklenmiyordu. Bir çok uzman anket sonuçlarına bakarak Clinton’un kazanacağını varsaymasına rağmen burada ezber bozuldu. Gerçekten bunu bir halk devrimi olarak tanımlayabiliriz. Burada statükoya tepki asıl belirleyici dinamik olduğunu düşünüyoruz. Trump’un Türkiye ile olan ilişkileri ve piyasaların buna ne tepki vereceği merak ediliyor. Ben şahsen bir nevi Ronald Reagen gibi bir başkanlık süreci olabileceğini ve piyasaların kısa bir süre içinde düzeleceğini düşünüyorum. Türkiye ile olan ilişkilerde böyle yeni bir enerji ve taze bir kanın çok verimli olabileceğini düşünüyorum. Hem ekonomik ilişkilerimiz içinde hem de bu sone dönem Obama iktidarıyla yaşadığımız bazı bölge politikalarıyla ilgili anlaşamadığımız konular var. O konularda işte yeni bir dönem bekliyorum. Belki derdimizi daha rahat anlatabileceğimiz bir iktidar süreci başladı” dedi.

“FETÖ anlamında yeni bir dönem başlıyor”
15 Temmuz hain darbe girişimini sonrasında ABD ile yaşanan süreçle ilgili de konuşan Başkan Alptekin, “Aynı şekilde 15 Temmuz sonrası ABD’nin özellikle tepki düzeyinin biraz daha istediğimiz düzeyde olmaması, o illegal yapıyla ilgili Obama iktidarının bizim hassasiyetlerimizi yeterince ya biz anlatamadık ya da onlar görmek istemedi. Bu anlamda da yeni bir dönem başlıyor. Trump’un danışmanları bu konuda daha hassaslar, çok dönem yeni makaleler çıktı. Donald Trump'ın Güvenlik ve İstihbarat Başdanışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn Trump’ın var. Bugün kongrenin gazetesi olan “The Hill” FETÖ yapısının gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan yazısı yayınlandı. Bu anlamda da yeni dönemden ümitliyiz. Hem kısa dönemli fikir anlaşmazlıklarımızın çözüleceği hem orta, uzun vadede Türkiye - Amerikan ilişkilerinin daha da güçleneceği, daha da derinleşeceği konusunda inancımız var. Obama İktidarı 8 yıllık bir iktidar, çok verimli başladı ama son yıllarda birbirimizi anlamama süreci özellikle Suriye politikasıyla ilgili bazı uyarılarımız oldu aslında bu uyarılarımızın baktığımızda haklı olduğumuz ortada. Demokrat parti adayı Clinton’da (No Flight Zone) uçuşa yasak bölgeden bahsediyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz, o açıdan Trump’ın gelmesiyle bu konuların aşılacağını düşünüyorum. Sadece Trump’un kendisi değil ekibinin de bu konuyla haklılığını birkaç kere değişik ortamlarda dile getirdi. Ocak ayı itibariyle yeni bir Beyaz Saray, Türkiye hem ekonomik politikalarında yıllardır Türk-ABD ilişkilerinin potansiyelinden bahsediliyorlar, olumlu trendler zaten var ve bu trendlerin hızlanarak siyasi ilişkilerde de eski iyi günlerimizi öngörüyorum” dedi.
 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
 

Etiketler: Türkiye-ABD İş Konseyi


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