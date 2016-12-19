Dünyada yükselen bir güç olarak Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da girişimleriyle 2005 yılından itibaren Afrika ile olan ilişkilerinde daha görünür olmuştur. Gerek devlet kurumlarının ve gerekse STK’ların çalışmaları ile önemli bir aşama kaydeden, genel olarak Türkiye-Afrika ve özel olarak da Türkiye ve muhtelif Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde üniversitelerin de katkısı sağlanması beklenir hale gelmişti. Bu anlayışla geçen yıl Sudan’da iki üniversite işbirliğiyle “Uluslararası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu (Gelecek Perspektifi)” düzenlenmiş ve tebliğler kitap haline getirilmiştir.

Sempozyumun ikincisi bu yıl 21-22 Aralık 2016 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor. Bu yılki sempozyumda; “Türkiye-Afrika Ülkeleri Siyasi İlişkileri ve Geleceği”, “Türkiye-Afrika Ülkeleri Ekonomik İlişkileri ve Geleceği”, “Türkiye-Afrika Ülkeleri Eğitim İlişkileri ve Geleceği” olmak üzere 3 ana tema etrafında tebliğler sunulacaktır.